ياسر الشنواني: "مصر هتخسر رامز حفظ الله"

أشاد ياسر الشنواني لاعب النادي المصري السابق، باللاعب رامز حفظ الله لاعب ميلوول الانجليزي.
وقال الشنواني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاي حتحوت عبرفضائية صدى البلد: " رامز لاعب جيد وعلى معرفة جيدة بأسرته.
وقال: اللاعب جيد ومصر سوف تفتقد وجوده، هو يلعب
وأفصح: والد اللاعب لم يرفض تحمل مصروفات اللاعب، ولكن ما عقد الامور هو ما جاء في خطاب الاتحاد ومطالبة ذلك بشكل مباشر.
واتم: ماحدث من اتحاد الكرة كان مفاجأة، اعتقد ان ماحدث خطأ اداري.
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