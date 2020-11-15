ياسر الشنواني: "مصر هتخسر رامز حفظ الله"

أشاد ياسر الشنواني لاعب النادي المصري السابق، باللاعب رامز حفظ الله لاعب ميلوول الانجليزي.

وقال الشنواني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاي حتحوت عبر

فضائية صدى البلد: " رامز لاعب جيد وعلى معرفة جيدة بأسرته.

وقال: اللاعب جيد ومصر سوف تفتقد وجوده، هو يلعب

بمركز محمد النني.

وأفصح: والد اللاعب لم يرفض تحمل مصروفات اللاعب، ولكن ما عقد الامور هو ما جاء في خطاب الاتحاد ومطالبة ذلك بشكل مباشر.

واتم: ماحدث من اتحاد الكرة كان مفاجأة، اعتقد ان ماحدث خطأ اداري.