والدة رامز حفظ الله: نجلي لم يرفض منتخب مصر

أكدت المغربية سمير ملوكي والدة رامز حفظ الله لاعب فريق ميلوول الانجليزي، ان نجلها لم يرفض الانضمام لمنتخب مصر للشباب.
وقالت والدة اللاعب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاي حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "تواصلنا مع ربيع ياسين مدير فني منتخب الشباب وبالفعل تعاملمعنا بكل زوق وادب، وطلب الحصول على فيديوهات لرؤية نجلي.
وتابعت والدة الاعب: وبعد ذلك طلب ياسين حضور نجلي لمصر وطلبنا منه ان تكون تلك الامور رسمية لانه تابع لفريق ميلوول الانجليزي ولابد من مخاطبة فريقه اولا.
واكدت: لم نرفض انضمام رامز لمنتخب مصر ولكن لم نلقى متابعة من المنتخب بعد ارسال الخطاب والرد عليه.
واتمت كلماتها:نجلي انضم للمنتخب المغربي بعد ارسال خطاب رسمي من الجامعة المغربية، مصر والمغرب بالنسبة لرامز واحد ولا يوجد فرق بينهم
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