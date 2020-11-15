عبدالله السعيد يعلق على غياب محمد صلاح عن مباراة مصر وتوجو

أكد عبدالله السعيد لاعب المنتخب الوطني، أن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي،وجوده مهم مع الفراعنة. وقال السعيد خلال تصريحات عقب مباراة مصر وتوجو، " محمد صلاح وجوده مهم جدا لأي فريق ومفتقدينه وبيفرق معانا ". وأضاف " محمد صلاح هنأنا بالفوز ومتواصلين معاه على طول". وغاب محمد صلاح عن مباراة مصر أمام توجو بسبب إصابة بفيروس كورونا.

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