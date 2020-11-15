ديشامب: أثبتنا أن منتخب فرنسا لا يزال رائعًا رغم ما يمر به لاعبونا مع أنديتهم

إمتدح المدير الفني لمنتخب فرنسا “ديديه ديشامب” لاعبيه بعد تحقيق الفوز على منتخب البرتغال بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب دالوش “النور” بمدينة لشبونة البرتغالية.

وبهذا الفوز حسم منتخب فرنسا تأهله إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بعدما وصل إلى النقطة 13 لينفرد بصدارة المجموعة بفارق 3 نقاط عن البرتغال ليضمن التأهل قبل جولة من نهاية دور المجموعات وذلك بحساب المواجهات المباشرة بين الفريقين حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وقال ديشامب في تصريحات لقناة TF1 الفرنسية: “من الجيد رؤية لاعبينا بهذا الشكل، أن تأتي إلى هنا -البرتغال- وتنتزع الفوز يعد شيء رائع ومستحق، أردنا أن نحصل على المركز الأول وفعلنا ذلك”.

وأضاف: “مهما حدث في المباراة الأخيرة امام السويد، سنبقى في الصدارة، لذلك من الجيد الوصول هدفنا من الآن، وأنا فخور جدًا باللاعبين”.

وختم ديشامب حديثه: “الأمر كان صعب فنحن نعيش فترة معقدة، لأن بعض اللاعبين يعيشون فترة ليست الأفضل لهم مع أنديتهم، لكن عندما يجتمعون هنا دائمًا تتجدد الروح التنافسية، وقد أثبتوا الليلة أن منتخب فرنسا لا يزال رائعًا”.

وأخذ البعض كلمات ديشامب الأخيرة على كل من “بول بوجبا وأنطوان جريزمان ورافائيل فاران”، حيث لعب الثلاثي المباراة من بدايتها رغم اداءهم الباهت مع أنديتهم مانشستر يونايتد وبرشلونة وريال مدريد على الترتيب.