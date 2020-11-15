ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2021 بعد الجولة الثالثة

تمكن منتخب مصر من تصدر المجموعة السابعة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 بعد فوزه الصعب على منتخب توجو بهدف دون رد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مباريات اليوم السبت 14-11-2020 لحساب الجولة الثالثة.

وسجل الهدف الوحيد للمنتخب المصري، مدافع نادي الزمالك “محمود حمدي الونش” بصناعة من لاعب وسط آرسنال “محمد النني” مطلع الشوط الثاني.

ورفع المنتخب المصري رصيد نقاطه لـ 5 بالتساوي مع منتخب جزر القمر الذي أخفق في هذه الجولة بالتعادل 1/1 أمام ضيفه الكيني.

ويحتل المنتخب الكيني المركز الثالث برصيد 3 نقاط من ثلاث تعادلات متتالية، ويتذيل منتخب توجو المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وكان منتخب مصر قد تعادل في الجولة الأولى امام “كينيا” بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب يوم 14 نوفمبر 2019، وبعد 4 أيام وبالتحديد يوم 18 نوفمبر تعادل امام “جرز القمر” في الجولة الثانية من دون أهداف.

وغاب عن صفوف الفراعنة أمام توجو، نجم ليفربول محمد صلاح ، بسبب دخوله الحجر الصحي إثر اصابته بفيروس كورونا بعد حضوره لحفل زفاف شقيقه نصر.

إليكم جدول ترتيب مجموعة مصر بعد مباراة توجو

المجموعة السابعة G

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