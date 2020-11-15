ملخص مباراة فرنسا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية “ما بين رونالدو والديوك عقدة تنفك وأخرى تستمر”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة “فرنسا والبرتغال” في قمة مباريات اليوم السبت 14-11-2020 ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.

حسم منتخب فرنسا تأهله إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد فوزه على مستضيفه منتخب البرتغال بهدف نظيف احرزه “نجولو كانتي”.

وفك منتخب فرنسا عقدة استمرت لمدة 14 عام امام منتخب البرتغال، إذ لم ينتصر الديوك عليهم في اي مباراة رسمية من بعد لقاء نصف نهائي كأس العالم 2006، بينما استمرت عقدة النجم “كريستيانو رونالدو” الذي خاض 6 مواجهات امام فرنسا لم يتمكن فيها من تسجيل أي هدف.

كما تجنب منتخب فرنسا رقم سلبي آخر بعد خسارته المفاجئة أمام فنلندا (0-2) وديا الاربعاء الماضي، حيث تفادى التعرض للخسارة الثانية على التوالي للمرة الاولى منذ 2015 عندما سقط امام منتخب بلجيكا بنتيجة (3-4) وألبانيا بنتيجة (0-1).

وتعد خسارة منتخب البرتغال اليوم هي الأولى على ارضه منذ سقوطه امام منتخب ألبانيا بهدف نظيف في تصفيات كأس أمم اوروبا 2016 والتي فاز بها فيما بعد.

ووصل منتخب فرنسا إلى النقطة 13 لينفرد بصدارة المجموعة بفارق 3 نقاط عن البرتغال ليضمن التأهل قبل جولة من نهاية دور المجموعات وذلك بحساب المواجهات المباشرة بين الفريقين حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

ويأتي من خلفهم كل من منتخب السويد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وبنفس الرصيد يتذيل منتخب كرواتيا ترتيب المجموعة.

ونُقلت مباراة “فرنسا والبرتغال” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق “عصام الشوالي”.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، وأقيمت على ملعب ملعب النور “دالوش” بمدينة لشبونة البرتغالية.

فرنسا 1-0 البرتغال

ملعب النور (لشبونة – البرتغال)

دوري الأمم الأوروبية (الجولة الخامسة – المجموعة الثالثة)

انتهت

أهلاً بكم في ملخص مباراة “فرنسا والبرتغال” ضمن الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

????تشكيلة منتخب البرتغال | روي باتريسيو – رفائيل جيريرو – خوسيه فونتي – روبن دياز – جواو كانسيلو – دانيلو بيريرا – ويليام كارفاليو – برونو فيرنانديز – جواو فيليكس – كريستيانو رونالدو – بيرناردو سيلفا.

????تشكيلة منتخب فرنسا | هوجو لوريس – لوكاس هيرنانديز – برسيل كيمبيمبي – رافائيل فاران – بينجامين بافارد – أدريان رابيو – نجولو كانتي – بول بوجبا – أنطوان جريزمان -أنتوني مارسيال – كينجسلي كومان.

“0 بداية المباراة

“5 مرت اول خمس دقائق وما زال التعادل السلبي يسيطر.

“11 اوووووووووووووه روي باتريسيو يتألق ويحرم انتوني مارسيال من هدف محقق بعد تمريرة حريرية من أنطوان جريزمان.

“13 فرنسا هو الطرف الأفضل حتى الآن في ظل تراجع البرتغال.

“17 رابيو كاد يسجل الهدف الأول برأسية كانت قريبة جدًا من معانقة شباك باتريسيو.

“19 برونو فيرنانديز يسدد كرة من خارج منطقة الجزاء تصل سهلة في يد الحارس لوريس.

“22 ضربة حرة مباشرة لمنتخب البرتغال في مواجهة المرمى، بعد اعاقة من بافارد على فيرنانديز.

“24 رونالدو تولى تنفيذ الضربة الحرة وسددها قوية جدًا ولكن ترتد من حائط الصد ليسددها مرة اخرى على الطائر ولكن تخرج بعيدة عن المرمى.

“26 مارسيال يتبادل الكرة بسرعة مع جريزمان على الجهة اليسرى ويسدد كرة قوية جاورت المرمى.

“28 ضربة حرة مباشرة لمنتخب فرنسا من مكان بعد إعاقة واضحة من ويليام كارفاليو على بوجبا.

“29 اووووووووووووووه العارضة تحرم مارسيال من افتتاح التسجيل لفرنسا، بعد جملة تكتيكية متفق عليها نفذها جريزمان من الضربة الحرة.

“31???? بطاقة صفراء على لاعب منتخب البرتغال دانيلو بيريرا.

“35 لا وجود لهجمات خطيرة خلال اللحظات القليلة الماضية.

“38 جواو فيليكس يحول عرضية فيرنانديز برأسه في المرمى ولكن تصل سهلة إلى لوريس.

“40 اوووووووووووووووه باتريسيو يواصل التألق ويتصدى لمتابعة مارسيال لعرضية لوكاس هيرنانديز الرائعة داخل منطقة الست ياردات.



“44 اخطر فرصة لمنتخب البرتغال أتت في هذه اللحظات عن طريق رونالدو.. ضرب كرة رأسية قوية من الركنية علت العارضة ببضعة سنتيمترات.

“45 صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

“45 بداية الشوط الثاني

“46???? بطاقة صفراء على رافائيل فاران بعد تدخل قوي على جواو فيليكس، وضربة حرة مباشرة من الجهة اليسرى.

“47 رونالدو يتولى تنفيذ الضربة ويسددها بطريقة رائعة في المرمى ولكن جاورت المرمى.

“53⚽جووووووووووووووووووووووول – نجولو كانتي يفتتح التسجيل لمنتخب فرنسا من متابعة لتسديدة رابيو.

“53 قصة الهدف | جريزمان يمرر كرة إلى رابيو داخل منطقة الجزاء الذي سددها في المرمى لترتد من يد باتريسيو إلى كانتي ليودعها في الشباك بسهولة.



“56???? التبديل الاول لمنتخب البرتغال بخروج ويليام كارفاليو ودخول ديوجو جوتا.

“57 بوجبا يضيع الهدف الثاني بعدما فشل في وضع عرضية هيرنانديز في المرمى.

“58????تبديل اول لفرنسا بخروج كينجسلي كومان ودخول ماركوس تورام.

“59 اووووووووووووووه القائم يحرم البرتغال من هدف التعادل بعدما رد رأسية المدافع جوزيه فونتي.

“61???? بطاقة صفراء على هوجو لوريس لإضاعة الوقت.

“67 لا وجود لهجمات خطيرة خلال اللحظات الماضية.

“69 موتينيو يتجهز لأخذ مكانه في تشكيلة البرتغال في قادم الدقائق.

“71???????? تبديلان دفعة واحدة لمنتخب البرتغال بخروج بيرناردو سيلفا ودخول فرانشيسكو ترينكاو، وخروج برونو فيرنانديز ودخول جواو موتينيو.

“73 كيمبيمبي يبعد عرضية خطيرة جدًا من كانسيلو قبل ان تصل إلى جوتا الذي كان سيضع الكرة في المرمى بكل سهولة.

“74 اووووووووووه جواو موتينيو يطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء وهوجو لوريس يتصدى لها ببراعة.



“77 انقاذ اخر ممتاز من كيمبيمبي، يبعد عرضية رفائيل جوريرو الرائعة قبل ان يصل لها رونالدو.

“78????التبديل الثاني لمنتخب فرنسا بخروج انتوني مارسيال ودخول أوليفييه جيرو.

“79???? بطاقة صفراء على نجولو كانتي الذي سيغيب عن المباراة القادمة لتراكم الانذارات.

“81???? لوكاس هيرنانديز يتلقى بطاقة صفراء بعد تدخل خشن على جوتا.

“82 كانسيلو يرسل عرضية ممتازة تمر بغرابة شديدة من امام رأس رونالدو!



“84???????? تبديلان دفعة واحدة لمنتخب البرتغال بخروج دانيلو بيريرا ودخول سيرخيو أوليفيرا، وخروج فيليكس ودخول باولينهو.

“87 سقوط كوميدي لترينكاو يحرم البرتغال من هجمة واعدة!

“88 ترينكاو كاد يتحصل على ضربة جزاء ولكن هنا لم يسقط ليرفض الحكم احتساب خطأ.

“90 حكم المباراة يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“90+4 صافرة نهاية المباراة بفوز منتخب فرنسا على البرتغال بهدف نظيف احرزه كانتي.

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