تشكيلة منتخب مصر الأساسية أمام توجو في تصفيات أمم أفريقيا.. “زيزو في مركز صلاح”

أعلن المدير الفني لمنتخب مصر “حسام البدري” التشكيلة الأساسية لمواجهة منتخب توجو، مساء اليوم السبت 14-11-2020، ضمن الجولة الثالثة، من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2022.

ودفع البدري بالحارس المتألق محمد الشناوي ضمن تشكيلة منتخب مصر الأساسية، وأمامه الرباعي الدفاعي محمد هاني ظهير أيمن، ومحمود الونش وحجازي في مركز المساك، وأحمد أبوالفتوح ظهير أيسر.

وظهر محمد النني ضمن تشكيلة منتخب مصر الأساسية على حساب طارق حامد الذي يجلس بديلا، حيث يشارك نجم آرسنال الإنجليزي بجوار عمرو السولية، بينما يبدأ عبدالله السعيد في مركزه المعتاد كصانع ألعاب.

ودفع البدري باللاعب أحمد سيد “زيزو” ضمن تشكيلة منتخب مصر الأساسية على حساب محمد صلاح الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19، وفي مركز الجناح الأيسر يبدأ محمود حسن “تريزيجيه”.

ويلعب مصطفى محمد ضمن تشكيلة منتخب مصر الأساسية كمهاجم صريح، على حساب أحمد حسن “كوكا”، خاصة بعد تألق اللاعب في مباريات الزمالك الأخيرة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني – محمود حمدي “الونش” – أحمد حجازي – أحمد أبو الفتوح

خط الوسط : محمد النني – عمرو السولية – عبدالله السعيد

خط الهجوم : محمود حسن “تريزيجيه” – أحمد سيد “زيزو” – مصطفى محمد

البدلاء :-

محمد أبوجبل- أيمن أشرف- أحمد توفيق- محمود علاء-علي جبر- طارق حامد- حمدي فتحي- محمد مجدي “أفشه”- رمضان صبحي- أحمد حسن “كوكا”- حسام حسن- محمد شريف.

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