تعرف على قائمة أفضل الأندية الإسبانية في القرن 21.. “برشلونة يتفوق على ريال مدريد”

اعتبرت دراسة إسبانية نادي برشلونة أفضل فريق إسباني في القرن الحادي والعشرين في جميع المسابقات، على الرغم من تفوق ريال مدريد عليهم في دوري أبطال أوروبا.

وتم إجراء الدراسة من قبل “مركز التحقيق في التاريخ وإحصاءات كرة القدم الإسبانية (CIHEFE)”، في الفترة ما بين عامي 2000 و2020.

وتم إلقاء نظرة على أرقام وألقاب الأندية الاسبانية في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس الملك وكأس العالم للأندية.

ويتصدر برشلونة القائمة برصيد 3465 نقطة، متقدما على ريال مدريد الذي يمتلك 3347 نقطة، وبينما جاء أتليتكو مدريد في المركز الثالث رغم لعبه في دوري الدرجة الثانية في بعض المواسم برصيد 2149 نقطة.

ويليهم في الترتيب كل من: فالنسيا (2.139) وإشبيلية (1.992) وفياريال (1.648) وأثلتيك بيلباو (1.405) وديبورتيفو لاكورونيا (1.395) وسيلتا (1.164) وإسبانيول (1.144) وبيتيس (1.137) وريال سوسيداد. (1.108) و مالقة (1.035) وخيتافي (1.028) ومايوركا (1.009) ليشكلوا 15 فريقًا لديهم أكثر من 1000 نقطة.

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