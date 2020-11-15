فرنسا تجرد البرتغال من لقبها وتبلغ نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

تأهل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد تخطيه مستضيفه منتخب البرتغال بالفوز 1-0، في في خامس جولات المجموعة الثالثة من المستوى الأول السبت.



وسجل هدف الفوز الغالي نغولو كانتي 53. وصار رصيد الديوك 13 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 3 نقاط عن البرتغال وقد ضمنوا التأهل بحساب المواجهات المباشرة بعد التعادل 0-0 في الذهاب.



ويأتي في المركز الثالث منتخب كرواتيا بـ3 نقاط ثم السويد وتملك الرصيد ذاته بعد فوزها على كرواتيا بالذات اليوم أيضاً 2-1.



وجردت فرنسا البرتغال من لقبها في دوري الأمم الأوروبية عام 2019.



وأكدت فرنسا تفوقها التاريخي على البرتغال حيث حققت الفوز الـ19 في 27 مباراة (خسرت ست مرات وتعادلتا مرتين)، وثأرت لخسارتها أمامها بالنتيجة ذاتها المباراة النهائية لكأس أوروبا على أرضها عام 2016.



وكانت مواجهة اليوم الثانية بينهما منذ لقائهما في نهائي كأس أوروبا 2016 عندما توجت البرتغال بلقبها التاريخي، كما أنها تسبق قمة ثالثة مقررة بينهما قبل نحو سبعة أشهر وتحديدا في 23 حزيران/يونيو المقبل في بودابست ضمن الدور الأول لنهائيات كأس أوروبا 2020 المؤجلة عاما واحدا بسبب فيروس كورونا المستجد.



ومحت فرنسا خسارتها المفاجئة أمام ضيفتها فنلندا 0-2 وديا الاربعاء في مباراة لعبتها بفريقها الرديف، وتفادت التعرض للخسارة الثانية على التوالي للمرة الاولى منذ 2015 عندما سقطت امام بلجيكا 3-4 والبانيا 0-1.



وهي الخسارة الأولى للبرتغال على ارضها منذ سقوطها امام البانيا بالنتيجة ذاتها في تصفيات كأس اوروبا 2016.

المصدر: بي إن سبورت