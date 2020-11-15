الامارات | الاتحاد الدولي للجودو يؤجل أنشطته.. والمنتخب يعسكر في إسرائيل

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للجودو يؤجل أنشطته.. والمنتخب يعسكر في إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، رسالة من رئيس الاتحاد الدولي للجودو، ماريوس فايزر، تفيد بتأجيل كل بطولات وأنشطة الاتحاد الدولي للجودو حتى مطلع 2021، بناء على توصية من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، في اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أول من أمس.

وكان من المقرر أن تشهد 2020 إقامة سبع بطولات، أبرزها زغرب غراند بريكس، في نهاية نوفمبر الجاري.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي: «إن الجميع يأمل أن يعود نشاط الاتحاد الدولي للجودو بشكل تدريجي، اعتباراً من يناير 2021، حيث يتضمن الموسم الجديد العديد من البرامج والبطولات، التي قررها الاتحاد الدولي بشكل آمن، استثماراً لجهود مختلف دول العالم التي تكافح جائحة (كورونا) لمنع انتشار الوباء، حيث تأتي سلامة أسرة الجودو في العالم فوق كل اعتبار».

وثمّن الدرعي الجهود المخلصة التي تبذلها القيادة الرشيدة والجهات المعنية على مستوى الدولة، من أجل الحفاظ على سلامة مجتمع الإمارات من مواطنين ومقيمين وزائرين.

ولفت إلى أن المنتخب الأول للجودو اختتم، أخيراً، مشاركته في المعسكر الدولي الذي أقيم في أنطاليا، وسيقيم معسكراً مشتركاً من 10 إلى 24 ديسمبر المقبل في تل أبيب، بدعوة من الاتحاد الإسرائيلي للجودو دعماً لعلاقات التعاون بين الاتحادين.

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