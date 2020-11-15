الامارات | النصر يُنهي تعاقده مع التشيلي بافيز

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يُنهي تعاقده مع التشيلي بافيز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت شركة النصر لكرة القدم تعاقدها مع اللاعب التشيلي بافيز، والمرتبط بعقد مع النادي حتى صيف 2022. وقالت الشركة، في بيان رسمي على حساب النادي في «تويتر»، إن فك الارتباط تم بالتراضي، بعدما فقد اللاعب فرصته في الوجود بالفريق الموسم الحالي، كون المدرب كرونوسلاف فضل استبداله بلاعب آخر في الوسط الهجومي.

وكان النصر قد تعاقد مع اللاعب ريان مينديز قادماً من الشارقة، وضياء سبع من الدوري الصيني، ليحلا بديلين للإسباني نيغريدو، والتشيلي بافيز، والذي ظل يتدرب مع الفريق، نظراً لارتباطه بعقد مع العميد يمتد حتى عام 2022. وذكر الحساب الرسمي للنادي: أطيب تمنياتنا بالتوفيق للاعب فريقنا الأول لكرة القدم «ستيبان بافيز»، مع فريقه الجديد تيخوانا. وانتقل اللاعب إلى الدوري المكسيكي، حيث سينضم إلى فريقه الجديد، بعدما خاض مع العميد 22 مباراة، سجل خلالها هدفين.

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