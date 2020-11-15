الامارات | مدرب خورفكان غير راضٍ على نتيجة التعادل أمام العين

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب خورفكان غير راضٍ على نتيجة التعادل أمام العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب خورفكان، البرازيلي كايو زيناردي، أنه سعيد بتأهل فريقه للمرة الأولى في تاريحه إلى الدور ربع النهائي من كأس الخليج العربي، لكنه غير سعيد بنتيجة التعادل مع العين من دون أهداف، أول من أمس، في إياب ثمن النهائي.

واستفاد خورفكان من نتيجة مباراة الذهاب، التي انتهت لمصلحته 4-2.

وقال كايو زيناردي: «إن فريقه استحق الفوز بعد أن سيطر على مجريات المباراة»، وأضاف: «على الرغم من الأفضلية التي حققناها في مباراة الذهاب، فإننا كنا نبحث عن نتيجة الفوز في المباراة الثانية أيضاً، لذلك لعبنا بكل قوة سعياً إلى تحقيقه، وقدمنا مباراة تستحق ذلك، وأضعنا أربع فرص سهلة للتسجيل، وحافظنا على النتيجة الرغم من تصميم العين على تغيير المباراة لمصلحته».

من جانبه، أكد مدرب العين، البرتغالي بيدرو، أن غياب ثمانية لاعبين عن التشكيلة الأساسية للفريق صعّبت مهمة الفريق، على الرغم من أن اللاعبين بذلوا جهداً عالياً، مقدماً نصيحته للاعبين الذين خاضوا المباراة أن عليهم الاستمرار بتحسين مستواهم الفني للمستقبل.

وقال بيدرو: «كان بإمكاننا أن نسجل في الشوط الأول من فرصتين، لكن ذلك لم يحصل، وفي الشوط الثاني كنا قريبين لتسجيل الأهداف من فرص عديدة، لكن طرد اللاعب البرازيلي إيريك جرجيس أثر في الفريق وصعّب المهمة علينا، إذ لعبنا بـ10 لاعبين منذ الدقيقة (59)، وسعينا إلى الاستحواذ على الكرة والتسديد على مرمى المنافس، لكن لم نحسن استغلال الفرص».

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