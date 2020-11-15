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الامارات | أنباء سارة في مدريد بعد بدء تعافي المصابين

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء سارة في مدريد بعد بدء تعافي المصابين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى مدرب فريق ، الفرنسي زين الدين زيدان، أنباء سارة، أمس، مع بدء عدد من اللاعبين المصابين بالتعافي، سواء تعلق الأمر بإصابات عضلية، أو بعدوى فيروس . وقالت صحيفة «أس» إن الظهير الأيمن كارفخال شارك في التدريبات الجماعية للفريق، والأمر نفسه بالنسبة لناتشو، وكذلك الفرنسي كريم بنزيمة، ولوكاس فاسكيز. في المقابل، اقترب كل من كاسيميرو وهازارد وميلتاو من الالتحاق بالتدريبات الجماعية، بعد اقترابهم من إكمال فترة التعافي من فيروس كورونا، وبانتظار المسحة النهائية. يذكر أن ريال مدريد يستعد لملاقاة فياريال في ، ثم مباريات قوية أبرزها إنترميلان في دوري الأبطال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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