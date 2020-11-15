الامارات | أنباء سارة في مدريد بعد بدء تعافي المصابين

شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء سارة في مدريد بعد بدء تعافي المصابين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى مدرب فريق ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، أنباء سارة، أمس، مع بدء عدد من اللاعبين المصابين بالتعافي، سواء تعلق الأمر بإصابات عضلية، أو بعدوى فيروس كورونا. وقالت صحيفة «أس» إن الظهير الأيمن كارفخال شارك في التدريبات الجماعية للفريق، والأمر نفسه بالنسبة لناتشو، وكذلك الفرنسي كريم بنزيمة، ولوكاس فاسكيز. في المقابل، اقترب كل من كاسيميرو وهازارد وميلتاو من الالتحاق بالتدريبات الجماعية، بعد اقترابهم من إكمال فترة التعافي من فيروس كورونا، وبانتظار المسحة النهائية. يذكر أن ريال مدريد يستعد لملاقاة فياريال في الدوري الإسباني، ثم مباريات قوية أبرزها إنترميلان في دوري الأبطال. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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