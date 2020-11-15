شكرا لقرائتكم مباراة مصر وتوجو .. غضب طارق حامد أثناء جلوسه على دكة الاحتياطى "صورة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورة لطارق حامد لاعب وسط منتخب مصر، خلال تواجده على مقاعد بدلاء المنتخب أمام توجو، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم، السبت، وانتهت بفوز منتخب مصر على منتخب توجو بهدف دون رد، في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 53 برأسية، ليرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 5 ويتصدر المجموعة السابعة متفوقا على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، ثم كينيا 3 نقاط في المركز الثالث، وتوجو في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

ويبدو من خلال الصورة المنتشرة غضب طارق حامد وحزنه من عدم مشاركته بشكل أساسى فى اللقاء حيث غادر اللاعب ملعب مواجهة توجو غاضبًا عقب انتهاء المباراة، اعتراضا على عدم المشاركة أساسيًا، حيث دفع حسام البدرى المدير الفنى باللاعب للمشاركة فى المباراة بالدقيقة 82 بدلاً من عمرو السولية، وعبر طارق حامد عن غضبه بقيامه بركل الـ"ستاند" المتواجد فى أرضية الملعب، قبل الوصول لغرف خلع الملابس، وحاول طارق مصطفى مدرب الفريق احتواء الموقف، وأرسل إدارى للاعب من أجل أن يأتى لخوض التدريبات مع اللاعبين الذين لم يشاركوا فى المباراة وعاد اللاعب لأرض الملعب ليخوض التدريبات.