شكرا لقرائتكم عمرو الجناينى: سنحتفل مع محمد صلاح بفندق الإقامة بالفوز على توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن المنتخب حقق فوز هام وصعب على منتخب توجو فى توقيت صعب، وتصدر الفراعنة للمجموعة وهذا هو الأهم فى ذلك التوقيت.

تابع الجناينى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس لملعب أون تايم ويقدمه سيف زاهر: أن المنتخب سيحتفل بالفوز على توجو مع محمد صلاح بفندق الإقامة أمام غرفته.

حقق منتخب مصر فوز صعب ومهم على منتخب توجو بهدف دون رد فى الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدى الونش فى الدقيقة 53 برأسية متقنة من تمريرة محمد النني.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 5 ويتصدر المجموعة السابعة متفوقا بفارق الأهداف على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثانى برصيد 5 نقاط ثم كينيا 3 نقاط فى المركز الثالث وتوجو فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

بدأ حسام البدري، المدير الفنى لمنتخب مصر، بتشكيل مكون من محمد الشناوى - محمد هانى - محمود حمدى الونش - أحمد حجازى - أحمد أبو الفتوح - محمد الننى - عمرو السولية - عبد الله السعيد - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد، وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- أيمن أشرف- أحمد توفيق- محمود علاء-على جبر- طارق حامد- حمدى فتحي- محمد مجدى "افشه"- رمضان صبحي- أحمد حسن "كوكا"- حسام حسن- محمد شريف

وأسند الاتحاد الأفريقى مباراة مصر وتوجو إلى طاقم حكام رواندى مكون من لويس هاكيز مانا حكم ساحة، يعاونه ديودون موتيومانا وامبروسى هاكيز مانا، وحكم رابع جيان كلود ابشمواي.