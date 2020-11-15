شكرا لقرائتكم مصر وتوجو ..عمرو السولية يغيب عن الفراعنة المباراة المقبلة للإيقاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب عمرو السولية لاعب وسط المنتخب، عن اللقاء المقبل أمام توجو، للإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثانى فى اللقاء الذى أقيم اليوم بين مصر وتوجو، فى ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والذى شهد مشاركة السولية بشكل أساسى.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مجددا مع توجو، يوم الثلاثاء المقبل، فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية فيما غادر طارق حامد، لاعب وسط المنتخب، ستاد القاهرة غاضبًا عقب انتهاء مباراة مصر وتوجو فى الجولة الثالثة، اعتراضا على عدم المشاركة أساسيًا، حيث دفع حسام البدرى المدير الفنى باللاعب للمشاركة فى المباراة بالدقيقة 82 بدلاً من عمرو السولية، فى المباراة التى انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، بالجولة الثالثة.

وعبر طارق حامد عن غضبه بتحطيم كل ما جاء فى طريقه، قبل الوصول لغرف خلع الملابس، وحاول طارق مصطفى مدرب الفريق احتواء الموقف، وأرسل إدارى للاعب من أجل أن يأتى لخوض التدريبات مع اللاعبين الذين لم يشاركو فى المباراة لكنه فى البداية رفض قبل الموافقة والعودة لأرض الملعب.

وأحرز هدف فوز منتخب مصر محمود حمدى الونش فى الدقيقة 53 برأسية، ليرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 6 ويتصدر المجموعة السابعة متفوقا على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثانى برصيد 5 نقاط ثم كينيا 3 نقاط فى المركز الثالث وتوجو فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

وبدأ حسام البدري، المدير الفنى لمنتخب مصر مباراة توجو اليوم، بتشكيل مكون من محمد الشناوى - محمد هانى - محمود حمدى الونش - أحمد حجازى - أحمد أبو الفتوح - محمد الننى - عمرو السولية - عبد الله السعيد - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد، وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- أيمن أشرف- أحمد توفيق- محمود علاء-على جبر- طارق حامد- حمدى فتحي- محمد مجدى "افشه"- رمضان صبحي- أحمد حسن "كوكا"- حسام حسن- محمد شريف