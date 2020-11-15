شكرا لقرائتكم خالد الغندور: روقة وفتوح يعودان إلى الزمالك وفيه كلام عن باسم مرسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد الغندور، إن تصنيف منتخب مصر تراجع من التاسع على العالم إلى الخمسينات ورقم 26 افريقيا ومستوى مصر متقارب مع منتخب توجو متسائلا لماذا لا يتطور منتخب مصر ولماذا لا يتطور مستوى اللاعب المصرى خلال تلك السنوات.

وأضاف فى برنامج زملكاوى، على قناة الزمالك، التونسى حمزة المثلوثى فى الزمالك بكل تأكيد والاعلان الرسمى سيكون بعد بطولة افريقيا، مضيفا محمد اشرف روقة سيعود مرة أخرى لأن الزمالك يحتاجه فى هذا المركز وأيضا أحمد أبو الفتوح سيعود بنسبة مؤكدة

وواصل الغندور فيه كلام عن عودة باسم مرسى وعقده مستمر لمدة عام مع الانتاج الحربى ومن حقه فى فبراير الماضى أن يكون لاعب حر ويوقع لاى فريق وقد يعود كرأس حرب خصوصا لاحتياج الزمالك له فى ظل احتراف مصطفى محمد أو راس حربةاحتاطيى أو لا يعود كلها مجرد اقتراحات

وتابع مقدم برنامج زملكاوى فرجانى ساسى شارك فى المباراة 57 دوليا فى فوز بلاده بهدف نظيف على تنزانيا وله 5 أهداف ونسور قرطاج يتصدر مجموعته ب9 نقاط، مضيفا أشرف بن شرقى لعب 4 مباريات دولية مع منتخب المغرب منها 3 أثناء تواجده مع الزمالك

وأتم باتشيكو يعود إلى القاهرة ويقود تدريبات نادى الزمالك غدا وسيجهز شيكابالا ليكون بديل يوسف اوباما فى مركز صناعة اللعب.