شكرا لقرائتكم مباراة مصر وتوجو .. البدرى: الدفع بطارق حامد فى اللقاء المقبل أساسيا وارد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، فى المؤتمر الصحفى لمباراة توجو، إن الدفع بطارق حامد لاعب وسط المنتخب فى اللقاء المقبل أمام توجو، أمر وارد جدا، بعدما شارك اللاعب كبديل فى اللقاء الذى أقيم اليوم بين مصر وتوجو، فى ستاد القاهرة الدولى، في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مجددا مع توجو، يوم الثلاثاء المقبل، فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية، وغادر طارق حامد، ستاد القاهرة غاضبًا عقب انتهاء مباراة مصر وتوجو فى الجولة الثالثة، اعتراضا على عدم المشاركة أساسيًا، حيث دفع حسام البدرى المدير الفنى باللاعب للمشاركة فى المباراة بالدقيقة 82 بدلاً من عمرو السولية، فى المباراة التى انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

وعبر طارق حامد عن غضبه بتحطيم كل ما جاء فى طريقه، قبل الوصول لغرف خلع الملابس، وحاول طارق مصطفى مدرب الفريق احتواء الموقف، وأرسل إدارى للاعب من أجل أن يأتى لخوض التدريبات مع اللاعبين الذين لم يشاركو فى المباراة لكنه فى البداية رفض قبل الموافقة والعودة لأرض الملعب.

وأحرز هدف فوز منتخب مصر محمود حمدي الونش في الدقيقة 53 برأسية ، ليرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 6 و يتصدر المجموعة السابعة متفوقا على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط ثم كينيا 3 نقاط في المركز الثالث و توجو في المركز الرابع و الأخير برصيد نقطتين.

وبدأ حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر مباراة توجو اليوم، بتشكيل مكون من محمد الشناوي - محمد هاني - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أحمد أبو الفتوح - محمد النني - عمرو السولية - عبد الله السعيد - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- أيمن أشرف- أحمد توفيق- محمود علاء-علي جبر- طارق حامد- حمدي فتحي- محمد مجدي "افشه"- رمضان صبحي- أحمد حسن "كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.