شكرا لقرائتكم علاء نبيل: أداء منتخب مصر غير مقنع مع حسام البدري رغم خوض 5 مباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق علاء نبيل، نجم الكرة المصرية سابقًا، على أداء منتخب مصر بعد فوزه أمام توجو في المباراة التي أقيمت اليوم في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا. وأكد علاء نبيل في تصريحات تليفزيونية: "أداء مزعج للغاية والنتائج تغطي على الأداء السيئ". وتابع: "منذ فترة طويلة ومنتخب مصر لا يقدم مستوى ممتع للجماهير وهذه هي خامس مباراة للجهاز الفني ولكن الأداء غير ممتع". وأتم: "منتخب مصر أكبر من ذلك وقادر على تقديم أكبر من ذلك ونتمنى تصحيح الأداء وفي النهاية نقول مبروك لمنتخب مصر على الثلاث نقاط".

وحقق منتخب مصر فوز صعب و مهم على منتخب توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 53 برأسية متقنة من تمريرة محمد النني.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 5 ويتصدر المجموعة السابعة متفوقا بفارق الأخداف على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط ثم كينيا 3 نقاط في المركز الثالث و توجو في المركز الرابع و الأخير برصيد نقطتين.

بدأ حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بتشكيل مكون من محمد الشناوي - محمد هاني - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أحمد أبو الفتوح - محمد النني - عمرو السولية - عبد الله السعيد - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- أيمن أشرف- أحمد توفيق- محمود علاء-علي جبر- طارق حامد- حمدي فتحي- محمد مجدي "افشه"- رمضان صبحي- أحمد حسن "كوكا"- حسام حسن- محمد شريف

وأسند الاتحاد الأفريقي مباراة مصر وتوجو إلى طاقم حكام رواندي مكون من لويس هاكيز مانا حكم ساحة، يعاونه ديودون موتيومانا و امبروسي هاكيز مانا، وحكم رابع جيان كلود ابشمواي.