شكرا لقرائتكم علاء نبيل: الأهلي والزمالك هيعانوا لو رحل الأجانب والدليل أداء منتخب مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال علاء نبيل، نجم الكرة المصرية سابقًا، إن ناديي الأهلي والزمالك سيعانوا بشكل كبير حال رحيل الأجانب عن صفوفهم والدليل أداء منتخب مصر في الفتر ةالماضية وخاصة أمام توجو في المباراة التي أقيمت اليوم في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا.

وأكد علاء نبيل في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي والزمالك هيعانوا كثيرًا حال رحيل الأجانب باستثناء مصطفى محمد في الزمالك". وتابع: "الأهلي والزمالك لا يمتلكون لاعبين مؤثرين في الثلث الهجومي من الملعب وجميعهم أجانب أمثال آليو ديانج وعلي معلول في الأهلي وبن شرقي وفرجاني ساسي في الزمالك ولو رحلوا أندية المربع الذهبي ستعاني كثيرًا وسيؤثر ذلك على مستواهم". وأتم: "يجب الأهتمام بفرق الناشئين لخلف جيل جيد قادر على قيادة المنتخب في السنوات المقبلة على المدى الطويل للعودة إلى الانتصارات والبطولات".

حقق منتخب مصر فوز صعب و مهم على منتخب توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 53 برأسية متقنة من تمريرة محمد النني.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 5 ويتصدر المجموعة السابعة متفوقا بفارق الأخداف على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط ثم كينيا 3 نقاط في المركز الثالث و توجو في المركز الرابع و الأخير برصيد نقطتين.

بدأ حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بتشكيل مكون من محمد الشناوي - محمد هاني - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أحمد أبو الفتوح - محمد النني - عمرو السولية - عبد الله السعيد - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- أيمن أشرف- أحمد توفيق- محمود علاء-علي جبر- طارق حامد- حمدي فتحي- محمد مجدي "افشه"- رمضان صبحي- أحمد حسن "كوكا"- حسام حسن- محمد شريف

وأسند الاتحاد الأفريقي مباراة مصر وتوجو إلى طاقم حكام رواندي مكون من لويس هاكيز مانا حكم ساحة، يعاونه ديودون موتيومانا و امبروسي هاكيز مانا، وحكم رابع جيان كلود ابشمواي.