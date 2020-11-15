شكرا لقرائتكم زيزو: "علاقة لاعبي الأهلي والزمالك في معسكر المنتخب مميزة للغاية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ومنتخب مصر عن سعادته بالفوز الذى حققه المنتخب على توجو وتصدر مجموعته بتصفيات أمم أفريقيا.

وتابع زيزو في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم على أون تايم سبورتس، مع سيف زاهر أن المجموعة التى اختارها البدري نفذت جزء من فكره مقدرا الثقة التى منحا البدري له في مباراة اليوم.

وقال زيزو: "منتخب مصر فريق محترم معظم لاعيبته محترفين في أقوى فرق العالم، ونهائي أفريقيا في أقوى بطولتين بالقارة تواجد بهما ثلاثة فرق من مصر".

وتابع: "علاقة لاعبي الأ÷لي والزمالك داخل معسكر المنتخب مميزة للغاية، كلنا اصدقاء وكلنا واحد وتسود علاقتنا الحب والاحترام، النهائي الأفريقي كورة سينتهى لصالح الفريق الأفضل وتبقى علاقتنا المميزة باقية للأبد".

وحقق منتخب مصر فوز صعب و مهم على منتخب توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 53 برأسية متقنة من تمريرة محمد النني.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 5 ويتصدر المجموعة السابعة متفوقا بفارق الأخداف على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط ثم كينيا 3 نقاط في المركز الثالث و توجو في المركز الرابع و الأخير برصيد نقطتين.

بدأ حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بتشكيل مكون من محمد الشناوي - محمد هاني - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أحمد أبو الفتوح - محمد النني - عمرو السولية - عبد الله السعيد - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- أيمن أشرف- أحمد توفيق- محمود علاء-علي جبر- طارق حامد- حمدي فتحي- محمد مجدي "افشه"- رمضان صبحي- أحمد حسن "كوكا"- حسام حسن- محمد شريف

وأسند الاتحاد الأفريقي مباراة مصر وتوجو إلى طاقم حكام رواندي مكون من لويس هاكيز مانا حكم ساحة، يعاونه ديودون موتيومانا و امبروسي هاكيز مانا، وحكم رابع جيان كلود ابشمواي.