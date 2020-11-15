شكرا لقرائتكم أحمد حجازي: حققنا المطلوب ومع الوقت سيتحسن الأداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي والمنتخب الوطني سعادته بالفوز الذى حققه منتخب مصر على توجو بهدف دون رد.

وتابع حجازي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم على أون تايم سبورتس، مع سيف زاهر: "منقدرش نقول النتيجة مرضية لأن النتيجة والأداء مينفعش نفصلهم عن بعض، حققنا المطلوب لكننا نطمح لتحسن الأداء في المباراة المقبلة".

وتابع مدافع الفراعنة: "بقالنا سنة متجمعناش، دي ظروف طبعا مش طبيعية مؤكد تأثرنا بها، لكن مع الوقت سيتحسن الأداء والنتائج ونحقق الأهداف المرجوه".

وأكمل حجازي: "منتخب توجو فريق قوى ومتكامل على مستوى الدفاع واهجوم، درسناه جيدا ونتمى تطور أداؤنا في لقاء الثلاثاء المقبل.

حقق منتخب مصر فوز صعب و مهم على منتخب توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 53 برأسية متقنة من تمريرة محمد النني.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 5 ويتصدر المجموعة السابعة متفوقا بفارق الأخداف على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط ثم كينيا 3 نقاط في المركز الثالث و توجو في المركز الرابع و الأخير برصيد نقطتين.

بدأ حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بتشكيل مكون من محمد الشناوي - محمد هاني - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أحمد أبو الفتوح - محمد النني - عمرو السولية - عبد الله السعيد - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- أيمن أشرف- أحمد توفيق- محمود علاء-علي جبر- طارق حامد- حمدي فتحي- محمد مجدي "افشه"- رمضان صبحي- أحمد حسن "كوكا"- حسام حسن- محمد شريف

وأسند الاتحاد الأفريقي مباراة مصر وتوجو إلى طاقم حكام رواندي مكون من لويس هاكيز مانا حكم ساحة، يعاونه ديودون موتيومانا و امبروسي هاكيز مانا، وحكم رابع جيان كلود ابشمواي.