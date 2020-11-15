شكرا لقرائتكم أحمد حسن: اتحاد الكرة بالغ في معالجة ملف إصابة محمد صلاح بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، على إصابة محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا. وأكد أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية: "محمد صلاح مثله مثل أي لاعب في المنتخب وإصابته بفيروس كورونا أمر طبيعي للغاية وزميله ساديو ماني تعرض للإصابة ورونالدو تعرض للإصابة أيضًا". وتابع: "لا يوجد أي مشكلة في إصابة محمد صلاح والموضوع كان لا يحتاج كل تلك الأزمات التي حدثت سواء بنشر بيان ثم مسحه". وأتم: "محمد صلاح أحد أبرز اللاعبين داخل صفوف منتخب مصر ونتمنى له الشفاء العاجل ولكن يجب عدم تسليط الضوء على تلك الأزمات لعدم فقدان التركيز".

وحقق منتخب مصر فوز صعب و مهم على منتخب توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 53 برأسية متقنة من تمريرة محمد النني.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 5 ويتصدر المجموعة السابعة متفوقا بفارق الأخداف على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط ثم كينيا 3 نقاط في المركز الثالث و توجو في المركز الرابع و الأخير برصيد نقطتين.

بدأ حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بتشكيل مكون من محمد الشناوي - محمد هاني - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أحمد أبو الفتوح - محمد النني - عمرو السولية - عبد الله السعيد - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- أيمن أشرف- أحمد توفيق- محمود علاء-علي جبر- طارق حامد- حمدي فتحي- محمد مجدي "افشه"- رمضان صبحي- أحمد حسن "كوكا"- حسام حسن- محمد شريف

وأسند الاتحاد الأفريقي مباراة مصر وتوجو إلى طاقم حكام رواندي مكون من لويس هاكيز مانا حكم ساحة، يعاونه ديودون موتيومانا و امبروسي هاكيز مانا، وحكم رابع جيان كلود ابشمواي.