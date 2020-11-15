أحمد ناجي: أبو جبل غير مستاء من عدم المشاركة بسبب تألق محمد الشناوي

جدة - عمرو شويل علق أحمد ناجي، مدرب حراس النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، والمدير الفني الحالي لنادي سموحة، على أداء محمد الشناوي في لقاء اليوم أمام توجو في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا.

وقال أحمد ناجي في تصريحات تليفزيونية: "الحمد على النتيجة وأتمنى أن يكون الأداء أفضل في المباريات المقبلة خاصة أنه الأطراف في لقاء اليوم كانت متعطلة ولكن هناك لاعبين أداوا بشكل جيد أمثال محمد النني".

وتابع: "محمد الشناوي قدم أداء جيد في لقاء اليوم وهو محافظ على أداءه ومستواه وأيضًا هو قادر على أن يحافظ على تركيزه طوال أحداث المباراة".

وأوضح: "محمد أبو جبل أيضًا حارس جيد ولكن هو متفهم أن محمد الشناوي يلعب أساسيًا بسبب أن الأخير بالأرقام يقدم مستوى ثابت وهو الحارس الأساسي".

وأتم: "الأهم من كل ذلك أن مستقبل حراسة المرمى في مصر مطمئن للغاية في جميع الأعمار فهناك 8 حراس في جميع المنتخبات قادرة على حراسة عرين الفراعنة طوال السنوات المقبلة".