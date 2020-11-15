شكرا لقرائتكم أحمد ناجي: أبو جبل غير مستاء من عدم المشاركة بسبب تألق محمد الشناوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق أحمد ناجي، مدرب حراس النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، والمدير الفني الحالي لنادي سموحة، على أداء محمد الشناوي في لقاء اليوم أمام توجو في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا.
وقال أحمد ناجي في تصريحات تليفزيونية: "الحمد على النتيجة وأتمنى أن يكون الأداء أفضل في المباريات المقبلة خاصة أنه الأطراف في لقاء اليوم كانت متعطلة ولكن هناك لاعبين أداوا بشكل جيد أمثال محمد النني".
وتابع: "محمد الشناوي قدم أداء جيد في لقاء اليوم وهو محافظ على أداءه ومستواه وأيضًا هو قادر على أن يحافظ على تركيزه طوال أحداث المباراة".
وأوضح: "محمد أبو جبل أيضًا حارس جيد ولكن هو متفهم أن محمد الشناوي يلعب أساسيًا بسبب أن الأخير بالأرقام يقدم مستوى ثابت وهو الحارس الأساسي".
وأتم: "الأهم من كل ذلك أن مستقبل حراسة المرمى في مصر مطمئن للغاية في جميع الأعمار فهناك 8 حراس في جميع المنتخبات قادرة على حراسة عرين الفراعنة طوال السنوات المقبلة".
حقق منتخب مصر فوز صعب و مهم على منتخب توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 53 برأسية متقنة من تمريرة محمد النني.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 5 ويتصدر المجموعة السابعة متفوقا بفارق الأخداف على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط ثم كينيا 3 نقاط في المركز الثالث و توجو في المركز الرابع و الأخير برصيد نقطتين.
بدأ حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بتشكيل مكون من محمد الشناوي - محمد هاني - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أحمد أبو الفتوح - محمد النني - عمرو السولية - عبد الله السعيد - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- أيمن أشرف- أحمد توفيق- محمود علاء-علي جبر- طارق حامد- حمدي فتحي- محمد مجدي "افشه"- رمضان صبحي- أحمد حسن "كوكا"- حسام حسن- محمد شريف
وأسند الاتحاد الأفريقي مباراة مصر وتوجو إلى طاقم حكام رواندي مكون من لويس هاكيز مانا حكم ساحة، يعاونه ديودون موتيومانا و امبروسي هاكيز مانا، وحكم رابع جيان كلود ابشمواي.
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