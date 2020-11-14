شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر راموس يدخل التاريخ بمشاركته في مباراة إسبانيا وسويسرا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020 أصبح ​سيرجيو راموس​، مدافع ريال مدريد، أكثر لاعب أوروبي مشاركة بالتاريخ في المباريات الدولية مع المنتخبات، بعد مشاركته في لقاء ​إسبانيا​ وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية.

Advertisements ووصل راموس إلى المباراة رقم 177 مع اللاروخا، ليتفوق على حارس مرمى إيطاليا السابق ​جيانلويجي بوفون​، باعتباره الأكثر مشاركة في القارة العجوز. وبات راموس، قريبا من الرقم القياسي المسجّل بإسم قائد منتخب مصر السابق ​أحمد حسن​، الأكثر مشاركة في المباريات الدولية في العالم برصيد 184 مباراة. جدير بالذكر أن أول لقاء لراموس مع إسبانيا يعود لعام 2005 أمام منتخب الصين.

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