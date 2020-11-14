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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جايمس رودريغيز: علينا أن نتحمل المسؤولية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020
قرر لاعب منتخب كولومبيا جايمس رودريغيز توجيه رسالة تفاؤل بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأوروغواي بثلاثية نظيفة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.
وصرح جايمس قائلاً: "علينا أن نتحمل المسؤولية، ونرى ما فشلنا فيه أمام أوروغواي".
واضاف: "عليكم أن ترفعون رؤوسكم، فنحن فائزون، الهزيمة الوحيدة هي الاستسلام، وأي شيء آخر جزء من الطريق".
بينما نشر خوان كوادرادو رسالته عبر حسابه الشخصي على تويتر، واتت كالاتي: "علينا أن نكون أكثر اتحادًا من أي وقت مضى، بالإيمان والثقة بالله، أحيانًا تفوز وأحيانًا تتعلم، يجب علينا طي الصفحة والتفكير في المباراة التالية".
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