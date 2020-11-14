جايمس رودريغيز: علينا أن نتحمل المسؤولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020

قرر لاعب منتخب ​كولومبيا​ ​جايمس رودريغيز​ توجيه رسالة تفاؤل بعد الهزيمة الثقيلة أمام ​الأوروغواي​ بثلاثية نظيفة في ​تصفيات أميركا الجنوبية​ المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

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وصرح جايمس قائلاً: "علينا أن نتحمل المسؤولية، ونرى ما فشلنا فيه أمام أوروغواي".

واضاف: "عليكم أن ترفعون رؤوسكم، فنحن فائزون، الهزيمة الوحيدة هي الاستسلام، وأي شيء آخر جزء من الطريق".

بينما نشر خوان كوادرادو رسالته عبر حسابه الشخصي على تويتر، واتت كالاتي: "علينا أن نكون أكثر اتحادًا من أي وقت مضى، بالإيمان والثقة بالله، أحيانًا تفوز وأحيانًا تتعلم، يجب علينا طي الصفحة والتفكير في المباراة التالية".