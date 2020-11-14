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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيتي يحدد مهلة لحسم مستقبل غوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020
حددت إدارة نادي مانشستر سيتي الانكليزي مهلة من أجل حسم مستقبل مدرب الفريق بيب غوارديولا، وذلك بحسب تقارير صحفية إنكليزية.
وينتهي عقد غوارديولا مع السيتيزن في عام 2021، وتحوم الشكوك حول مستقبله في ملعب الاتحاد.
وبحسب شبكة "Sports Illustrated" الإنكليزية، فإن السيتي يرغب في حسم مستقبل غوارديولا في أسرع وقت ممكن.
وأفادت أن مسؤولي النادي الانكليزي يريدون تمديد عقد المدرب الاسباني لاطول فترة ممكنة.
ويريد مدرب برشلونة السابق وقتًا كافيًا من أجل إدراك مدى تأقلم مجموعة لاعبيه مع أساليبه الجديدة، وإذا كانوا يملكون الحافز الذي كان لديهم في مواسمه الثلاثة الأولى في النادي.
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