شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وولف: تعلمنا شيء جديد في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020 تحدث مدير فريق ​مرسيدس الالماني​، ​توتو وولف​ عقب نتيجة ثنائي الفريق المتواضعة في التجارب الرسمية خلال فعاليات سباق جائزة ​تركيا​ الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات ​فورمولا وان​.

وقال وولف مدير فريق مرسيدس:" كنا نعلم منذ التجارب الحرة الثالثة بأننا سنواجه مشاكل في رفع درجة حرارة الإطارات". واضاف وولف:" الأداء الباهت في تصفيات سباق تركيا كان لسبب أننا لم نكن نملك التماسك المثالي. وفشلنا في إيجادة نافذة التشغيل المناسبة للإطارات، اليوم نتعلم شيء جديد. وذلك جيد للفريق".

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