شكرا لقرائتكم "كونترول" عالمي من تريزيحيه في مباراة مصر وتوجو على طريقة ميسي.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحكم محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطنى بطريقة عالمية على الكرة تشبه النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي في مباراة توجو المقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة توجو، بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. ويضم التشكيل، محمد الشناوي- محمدهاني- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- أحمد أبو الفتوح- محمد النني - عمروالسولية- عبدالله السعيد- محمود حسن "تريزيجيه"- أحمد سيد "زيزو"-مصطفى محمد. وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- أيمن أشرف- أحمد توفيق- محمود علاء-علي جبر- طارق حامد- حمدي فتحي- محمد مجدي "افشه"- رمضان صبحي- أحمد حسن "كوكا"- حسام حسن- محمد شريف Advertisements أسند الاتحاد الأفريقي مباراة مصر و توجو إلى طاقم حكام رواندي مكون من لويس هاكيز مانا حكم ساحة، يعاونه ديودون موتيومانا و امبروسي هاكيز مانا ، و حكم رابع جيان كلود ابشمواي.

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