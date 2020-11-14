شكرا لقرائتكم حسام البدري: راضٍ عن النتيجة بنسبة 100% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، التقليل من قوة منتخب توجو موضحا أنه فريق محترم يضم عناصر مميزة فنيا خاصة في ظل احترافهم جميعا في دوريات قوية.

وشدد البدري في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم على أون تايم سبورتس، مع سيف زاهر، على أنه يواجه العديد من المشاكل داخل الفريق تتعلق بالإصابات و الأرهاق و جاهزية بعض اللاعبين ويحاول ومعه أفراد الجهاز الفني بتخطي هذه الأزمات، قائلا: "أشكر اللاعبين على هذا المجهود الكبير المبذول في مباراة توجو التي حقق الفريق فيها الفوز بهدف و هذا هو الأهم في تلك المرحلة".

وكشف البدري، أن إصابة محمد فاروق وطاهر طاهر ومحمد حمدي من المشاكل التى واجهناها بفكر عالي، مثنما الأداء الذى ظهر عليه زيزو في مباراة اليوم وكذلك أحمد فتوح.

وأكمل: "ندرس المنافس بشكل جيد ورمضان صبحي كان مؤثر جدا مع الفريق خلال الفترة التى لعبها كبديل، أنا راض عن النتيجة بنسبة 100% لكن على المستوى الفني فما زلت أطمح للمزيد". أضاف البدري: "تعرضت لانتقادات بسبب ضم أكثر من 30 لاعب و لكن كنت أتوقع تعرض بعض اللاعبين للإصابات و الإرهاق وهذا ما حدث بغياب طاهر طاهر للإصابة و من بعده محمد حمدي ثم محمد صلاح بسبب فيروس كورونا". تابع البدري هناك تغيير في المستوى البدني للاعبين فهناك لاعبين تعرضو للإرهاق بسبب ضغط المباريات و هناك من لم يلعب منذ فترة. Advertisements ووحه البدري الشكر للاعبين على المجهود الكبير والضغط الذي تعرضوا له، كان لديهم إصرار على الفوز وكان لدينا الكثير من الفرص التهديفية في الشوط الأول تحديدًا". واختتم: "أهدي هذا الفوز للجماهير ولمحمد صلاح أيضًا، خاصة أنه أرسل لنا رسالة اليوم كان يؤكد خلالها أننا سنحقق الفوز" .

حقق منتخب مصر فوز صعب و مهم على منتخب توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 53 برأسية متقنة من تمريرة محمد النني.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 5 ويتصدر المجموعة السابعة متفوقا بفارق الأخداف على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط ثم كينيا 3 نقاط في المركز الثالث و توجو في المركز الرابع و الأخير برصيد نقطتين.

بدأ حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بتشكيل مكون من محمد الشناوي - محمد هاني - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أحمد أبو الفتوح - محمد النني - عمرو السولية - عبد الله السعيد - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- أيمن أشرف- أحمد توفيق- محمود علاء-علي جبر- طارق حامد- حمدي فتحي- محمد مجدي "افشه"- رمضان صبحي- أحمد حسن "كوكا"- حسام حسن- محمد شريف

وأسند الاتحاد الأفريقي مباراة مصر وتوجو إلى طاقم حكام رواندي مكون من لويس هاكيز مانا حكم ساحة، يعاونه ديودون موتيومانا و امبروسي هاكيز مانا، وحكم رابع جيان كلود ابشمواي.