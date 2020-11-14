شكرا لقرائتكم مباراة مصر وتوجو .. الحكم يتغاضى عن احتساب ركلة جزاء لتريزيجيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سقط محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر داخل منطقة جزاء منتخب توجو، ليطالب بركلة جزاء، إلا إن الحكم تجاهل الموقف وأشار باستكمال اللعب فى الدقيقة 58 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولى، في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد نقطتين، بينما يتصدر منتخب جزر القمر جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، ويأتى كينيا وصيفًا برصيد 3 نقاط، بينما يأتى منتخب توجو فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

وسجل محمود حمدى الونش مدافع منتخب مصر، أول أهدافه الدولية والتقدم للفراعنة أمام منتخب توجو فى الدقيقة 53.

ويضم تشكل يمنتخب مصر كلاً من: محمد الشناوي - محمد هاني - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أحمد أبو الفتوح - محمد النني - عمرو السولية - عبد الله السعيد - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد.

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وأسند الاتحاد الأفريقي مباراة مصر وتوجو إلى طاقم حكام رواندي مكون من لويس هاكيز مانا حكم ساحة، يعاونه ديودون موتيومانا و امبروسي هاكيز مانا، وحكم رابع جيان كلود ابشمواي.

آخر مواجهة بين منتخب مصر وتوجو كانت ودية فى 28 مارس 2017 وفاز منتخب مصر (3 – 0) بتوقيع محمود "كهربا" و أحمد الشيخ ومحمد النني.

ويبحث منتخب مصرصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بأمم أفريقيا برصيد سبعة ألقاب، عن انتصاره الأول في المجموعة بعد تعادله مع كينيا وجزر القمر في أول جولتين، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة السابعة.

وخاض حسام البدري المدير الفني للمنتخب 4 مباريات مع الفراعنة منذ توليه المسئولية في 19 سبتمبر 2019 عقب إقالة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق، منهما مباراتين وديتين قبل بداية مشوار التصفيات، لم يحقق خلالها أي فوز منذ ما يقارب 422 يوماً بما يعادل عاماً وشهر وثلاثة أسابيع وخمسة أيام.