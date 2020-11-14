شكرا لقرائتكم خالد الغندور : مباراة توجو القادمة صعبة ومن حق حسام البدري زيادة عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد الغندور، أن مباراة منتخب مصر مع توجو القادمة الثلاثاء ستكون صعبة والوضع والاجواء سيختلفان كثيرا على ملعبهم، مضيفا حققنا الفوز بهدف واحد بالعافية على استاد القاهرة والفوز سيضمن لنا بنسبة كبيرة التأهل، مؤكدا أن منتخب مصر يفتقد اللعب الجماعى وكذلك الخطط التكتيكية .

وأضاف فى برنامج زملكاوى، على قناة الزمالك أن الجميع يتساءل على السوشيال ميديا حسام البدرى مكشر ليه، ومن حقه أن يزيد عقده 10 % سنويا مثل أى لاعب ومن الطبيعى زيادة عقده ومش هو اللى عمل كورونا ولا بد من تقييم حسام البدرى من خلال نتائجه أو مستوى المنتخب لأنها المباراة الأولى بعد 351 يوما

وواصل الغندور حديثه حذرت بأن مستوى الأهلى والزمالك بسبب عودة الدورى ولازم طارق حامد يكون متواجد فى الملعب لانه خبرة كبيرة وأحمد فتوح أدى مباراة ليست سيئة وهناك علامات استفهام حول تريزيجيه وعبد الله السعيد ومحمد هانى جميعهم بعيد عن مستواهم وكذلك عمرو السولية بدليل تغيره

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وتابع لا بد أن يكون هناك تغيرات فى التشكيل فى مباارة توجو الصعبة ولان عبد الله السعيد لا بد أن يكون له بديل بسبب كبر سنه، مضيفا الونش والننى قدموا مباراة جيدة وتسببا فى الهدف والشناوى مستواه مميز وأحمد حجازى كان جيد وأحمد سيد زيزو كان جيد ومصطفى محمد كان متحرك وصنع أخطر فرص المباراة.

واستكمل تغيرات حسام البدرى لم تصنع الفارق وكانت متأخرة ومن الطبيبعى تأهل مصر بكل سهولة لأن نصف منتخبات افريقيا تضمن الصعود والأهم مستوى منتخب مصر هل سينافس على البطولة وحسام البدرى هو المسئول عن جميع النتائج