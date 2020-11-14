شكرا لقرائتكم ناصر عباس : الحكم يحرم " تريزيجيه" من ركلتي جزاء في لقاء مصر وتوجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق منتخب مصر فوز صعب و مهم على منتخب توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 53 برأسية ، ليرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 6 و يتصدر المجموعة السابعة متفوقا على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط ثم كينيا 3 نقاط في المركز الثالث و توجو في المركز الرابع و الأخير برصيد نقطتين.وحرص ناصر عباس الحكم الدولى السابق على تحليل المباراة كالتالي.. مصر * توجو المسابقة : الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لبطولة الامم الأفريقية 2022 بالكاميرون الملعب : استاد القاهرة نتيجة المباراة : هدف مقابل لاشئ لصالح مصر حكم المباراة : لويس هاكيزمانا المساعد الأول : ديودون موتيومانا المساعد الثاني : امبروس هاكيزمانا الحكم الرابع : جيان كلاود ميزان التقييم لطاقم الحكام : Advertisements حكم المباراة : لويس هاكيزمانا القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة : أداء تحكيمي متوسط فنيا نتيجة عدم التقدير الصحيح للأخطاء الفنية والعقوبات الأنضباطية وكانت اهم الاحداث كالتالي : الحالة الاولي : في الدقيقة 12 من الشوط الأول يدخل محمود تريزيجة داخل منطقة جزاء توجو ليقوم لاعب توجو دجيني باعاقة تريزيجية باليد والمخالفة واضحة للحكم نتيجة التمركز الجيد وزاوية الرؤية الواضحة ولكن الحكم يشير بأستمرار اللعب وكان يجب احتساب ركلة جزاء نتيجة الاعاقة الواضحة . الحالة الثانية : في الدقيقة 56 مطالبة من لاعبي مصر بركلة جزاء نتيجة الدفع الواضح والعرقلة من مدافع توجو أجبوزو ضد تريزيجية الحكم يشير باستمرار اللعب ويتغاضي عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح منتخب مصر . الحالة الثالثة : في الدقيقة 91 يدخل رمضان صبحي داخل منطقة جزاء توجو ويقوم المدافع بالمسك الواضح وركلة جزاء واضحة لم تحتسب لصالح منتخب مصر . عنصر اللياقة البدنية والتمركز : لياقة بدنية جيدة علي مدار شوطي اللقاء ويجب أن يطور الحكم من أداءة في تنويع اسلوب الجري وكيفية التحرك والتمركز اثناء اللعب . العقوبات الأنضباطية والبطاقات : أنذر الحكم داكونام من فريق توجو في الدقيقة 28 نتيجة تعطيل للهجوم الواعد كا أنذر عمرو السولية في الدقيقة 78 نتيجة التهور . تقييم الحكمان المساعدان : المساعد الأول : تعاون بأحتساب المخالفات القريبة في الدقائق 22 ، 28 ، 61 بتقدير صحيح ، وأشار علي حاله تسلل في الدقيقة 8 بتقدير خاطئ ، وفي الدقائق 13 ، 40 ، 85 اشار علي التسلل بتقدير صحيح . المساعد الثاني : اشار علي حالات التسلل في الدقائق 45 ، 86 بتقدير صحيح . الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ناصر عباس : الحكم يحرم " تريزيجيه" من ركلتي جزاء في لقاء مصر وتوجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.