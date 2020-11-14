شكرا لقرائتكم حسام البدري: أهدى الفوز على توجو لـ محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني: إنه تلقى رسالة من محمد صلاح جناح منتخب مصر قبل المواجهة مباشرة مضيفا:" أهدي هذا الفوز للجماهير ولمحمد صلاح أيضًا، خاصة أنه أرسل لنا رسالة اليوم كان يؤكد خلالها أننا سنحقق الفوز".

تابع البدري في تصريحات تلفزيونية أنه واجه عدة صعوبات في الفترة الماضية تتعلق بجاهزية بعض اللاعبين أو تعرض البعض الآخر للإرهاق موضحا:" واجهنا الكثير من الصعوبات في الفترة الماضية، كان لدينا الكثير من المتغييرات في عدة أمور منها هيكل الفريق".

وواصل: "البعض كان يتعجب من وجود أكثر من 30 لاعب في المعسكر ولكني كنت أتوقع دومًا وجود مشكلة أو إصابة لدى أي لاعب وليس كل اللاعبين بنفس الجاهزية، هناك من أرهق بسبب كثرة المباريات، وهناك من ليس لديه حساسية اللقاءات بسبب عدم لعب مباريات منذ فترة".

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واختتم: "أشكر اللاعبين على المجهود الكبير والضغط الذي تعرضوا له، كان لديهم إصرار على الفوز وكان لدينا الكثير من الفرص التهديفية في الشوط الأول تحديدًا".

حقق منتخب مصر فوز صعب و مهم على منتخب توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 53 برأسية ، ليرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 6 و يتصدر المجموعة السابعة متفوقا على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط ثم كينيا 3 نقاط في المركز الثالث و توجو في المركز الرابع و الأخير برصيد نقطتين.