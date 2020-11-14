شكرا لقرائتكم أحمد حسن: أتعجب من مشاركة رمضان صبحي أمام توجو وكهربا كان الأحق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، عن استغرابه الشديد من مشاركة رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز أمام توجو في لقاء اليوم.

وأكد أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية: "رمضان صبحي لاعب موهبة ولا يختلف أحد على قدراته ولكن مشاركته في الوقت الجاري خاطئ". وتابع: "هناك لاعبين كانوا الأحق بالمشاركة أمام توجو وعلى رأسهم محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي خاصة أنه يشارك مع الأهلي بشكل أساسي في الوقت الجاري". Advertisements وأتم: "أزمة كهربا مع محمد فضل كانت مفتعلة واستبعاده كان بسبب تلك الأزمة ولكن اختيارات حسام البدري كانت خاطئة ولكن للجهاز الفني كامل الاحترام في اختياراته".

وحقق منتخب مصر فوز صعب و مهم على منتخب توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 53 برأسية متقنة من تمريرة محمد النني.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 5 ويتصدر المجموعة السابعة متفوقا بفارق الأخداف على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط ثم كينيا 3 نقاط في المركز الثالث و توجو في المركز الرابع و الأخير برصيد نقطتين.

بدأ حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بتشكيل مكون من محمد الشناوي - محمد هاني - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أحمد أبو الفتوح - محمد النني - عمرو السولية - عبد الله السعيد - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- أيمن أشرف- أحمد توفيق- محمود علاء-علي جبر- طارق حامد- حمدي فتحي- محمد مجدي "افشه"- رمضان صبحي- أحمد حسن "كوكا"- حسام حسن- محمد شريف

وأسند الاتحاد الأفريقي مباراة مصر وتوجو إلى طاقم حكام رواندي مكون من لويس هاكيز مانا حكم ساحة، يعاونه ديودون موتيومانا و امبروسي هاكيز مانا، وحكم رابع جيان كلود ابشمواي.