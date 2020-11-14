شكرا لقرائتكم هيثم فاروق: مصر استحوذت على الكرة بدون فاعلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف هيثم فاروق، المحلل في شبكة قنوات بي ان سبورتس، الشوط الأول بين مصر وتوجو تحت عنوان "استحواذ بدون فاعلية"، قائلا إن المنتخب الوطني الأول يفقد التجانس بين لاعبيه ، بسبب غياب المباريات الدوية استعدادًا لمباراة توجو .

وأضاف هيثم فاروق في تصريحات تلفزيونية:" هناك بطء شديد في التحضير للمنتخب الوطني، الأمر الذي أعطى الفرصة لمنتخب توجو في التمركز دفاعيًا بصورة متميزة".

وأكمل: المنتخب يحتاج إلى كثافة هجومية بصورة أفضل من ذلك، مع الاعتماد على التصويبات خارج منطقة الجزاء".

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انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، ومنتخب توجو على ستاد القاهرة ما زال التعادل السلبى يحسم اللقاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث فى المجموعة السابعة برصيد نقطتين، بينما يتصدر منتخب جزر القمر جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، ويأتى كينيا وصيفًا برصيد 3 نقاط، بينما يأتى منتخب توجو فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.