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جدة - عمرو شويل موعد مباراة مصر وتوجو القادمة في تصفيات كأس أمم إفريقيا



موعد مباراة مصر وتوجو القادمة في تصفيات كأس أمم إفريقيا، يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره منتخب توجو في يوم الثلاثاء 17 نوفمبر على ملعب توجو وذلك ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والتى تستضيفها دولة الكاميرون 2022





موعد مباراة مصر وتوجو القادمة في تصفيات كأس أمم إفريقيا



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موعد مباراة مصر وتوجو القادمة في تصفيات كأس أمم إفريقيا، حقق منتخب مصر فوز صعب و مهم على منتخب توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 53 برأسية ، ليرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 6 و يتصدر المجموعة السابعة متفوقا على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني.

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موعد مباراة مصر وتوجو القادمة في تصفيات كأس أمم إفريقيا



موعد مباراة مصر وتوجو القادمة في تصفيات كأس أمم إفريقيا، ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط ثم يأتى منتخب جزر القمر صاحب المركز الثانيبرصيد 5 نقاط، و كينيا 3 نقاط في المركز الثالث و توجو في المركز الرابع و الأخير برصيد نقطتين.

موعد مباراة مصر وتوجو القادمة في تصفيات كأس أمم إفريقيا



موعد مباراة مصر وتوجو القادمة في تصفيات كأس أمم إفريقيا، وتعادل منتخب مصر مع منتخب جزر القمر بدون أهداف في الجولة الأولى كما تعادل في المباراة الثانية مع منخب كينيا، ليفوز اليوم على توجوج بهدف نظيف ويحتل حاليًا المركز الاول فى المجموعة.