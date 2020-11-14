شكرا لقرائتكم مباراة مصر وتوجو .. التعادل السلبى يحسم الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، ومنتخب توجو على ستاد القاهرة ما زال التعادل السلبى يحسم اللقاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، ويحتل منتخب مصر المركز الثالث فى المجموعة السابعة برصيد نقطتين، بينما يتصدر منتخب جزر القمر جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، ويأتى كينيا وصيفًا برصيد 3 نقاط، بينما يأتى منتخب توجو فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

بدأ حسام البدري، المدير الفنى لمنتخب مصر، بتشكيل مكون من محمد الشناوى - محمد هانى - محمود حمدى الونش - أحمد حجازى - أحمد أبو الفتوح - محمد الننى - عمرو السولية - عبد الله السعيد - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد.

وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- أيمن أشرف- أحمد توفيق- محمود علاء-على جبر- طارق حامد- حمدى فتحي- محمد مجدى "افشه"- رمضان صبحي- أحمد حسن "كوكا"- حسام حسن- محمد شريف

وأسند الاتحاد الأفريقى مباراة مصر وتوجو إلى طاقم حكام رواندى مكون من لويس هاكيز مانا حكم ساحة، يعاونه ديودون موتيومانا وامبروسى هاكيز مانا، وحكم رابع جيان كلود ابشمواي.

بدأت أحداث اللقاء قوية من قبل منتخب مصر عن طريق أحمد فتوح الذى مر من لاعبى توجو بعد تمريرة بينه وبين تريزيجيه يلعبها عرضية رائعة يستلمها مصطفى محمد ويراوع مدافع توجو ويسددها رائعة يشتتها الدفاع التوجولى مانعا هدف التقدم للفراعنة.

يستمر الضغط من قبل منتخب مصر والاستحواذ على منطقة وسط توجو لكن دون الوصول إلى المرمى .

الدقيقة 12 تمريرة عرضية من محمد هانى يقابلها تريزيجيه بإستلام رائع ويمر من مدافع توجو ويطالب حكم اللقاء بإحتساب ضربة جزاء .

يستمر منتخب مصر فى السيطرة على مجريات المباراة ويلجأ السولية والننى للإعتماد على الكرات البينية لكن ينجح دفاع توجو فى التصدى لها.

يضغط منتخب مصر بكل خطوطه بعد لجوء توجو للدفاع المستميت معظم احداث الشوط، لكن ينجح دفاع توجو فى إفساد هجمات المنتخب.

الدقيقة 20 ثانى الهجمات الخطيرة للمنتخب بعد تمريرة عرضية رائعة من زيزو يقابلها مصطفى محمد برأسه قوية تصطدم بالقائم لحارس توجو وتمنع هدف مؤكد للفراعنة.

الدقيقة 23 تمريرة رائعة وان تو بين محمد الننى وزيزو على حدود منطقة جزاء توجو يسددها الننى قوية تخرج بعيدة عن المرمي.

الدقيقة 25 أول هجمة لمنتخب توجو بعد مرور اللاعب سونو رقم 11 من لاعبى منتخب مصر على حدود منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية على يمين محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب.

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الدقيقة 26 يستقبل مصطفى محمد الكرة على حدود منطقة الجزاء من عبدالله السعيد ويسدد كرة قوية لكنها تخرج بعيدة عن المرمي.

الدقيقة 28 يشهر الحكم الرواندى لويس مانا الإنذار الأصفر للاعب داكوناما بعد عرقلته لمصطفى محمد فى وسط الملعب.

يهدأ اللقاء نسبيا لعدة دقائق ويلجأ لاعبو منتخب توجو لإضاعة الوقت عن طريق التدخل العنيف مع لاعبى منتخب مصر.

الدقيقة 35 هجمة للمنتخب المصرى بعد قطع الكرة عن طريق عمرو السولية يتوغل ليصل منطقة جزاء توجو ويمررها لزيزو الذى يصنعها لتريزيجيه الذى يسددها أرضية قوية ينجح الحارى فى التصدى لها.

فى الدقيقة 38 يخطف منتخب توجو الكرة من محمد هانى على حدود منطقة جزاء المنتخب ويتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية فى هجمة خطيرة على مرمى المنتخب ينجح محمد الشناوى فى إنقاذها ومنع هدف .

يستمر اللقاء بين الفريقين على الهجمات المرتدة لكن دون خطورة على المرمى .

يحتسب الحكم الرواندى دقيقة واحدة بدل من ضائع، ويلجأ منتخب توجو للعب من الجبهة اليمنى للمنتخب عن طريق محمد هانى ويسدد المنتخب التوجولى كرة قوية يتصدى لها محمد الشناوي، وينتهى الشوط بالتعادل السلبى بين الفريقين.