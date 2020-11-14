شكرا لقرائتكم مباراة مصر وتوجو .. المنتخب يفوز على توجو ويتصدر مجموعته بتصفيات أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حقق منتخب مصر فوز صعب و مهم على منتخب توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 53 برأسية ، ليرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 6 و يتصدر المجموعة السابعة متفوقا على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط ثم كينيا 3 نقاط في المركز الثالث و توجو في المركز الرابع و الأخير برصيد نقطتين.

بدأ حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بتشكيل مكون من محمد الشناوي - محمد هاني - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أحمد أبو الفتوح - محمد النني - عمرو السولية - عبد الله السعيد - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- أيمن أشرف- أحمد توفيق- محمود علاء-علي جبر- طارق حامد- حمدي فتحي- محمد مجدي "افشه"- رمضان صبحي- أحمد حسن "كوكا"- حسام حسن- محمد شريف

وأسند الاتحاد الأفريقي مباراة مصر وتوجو إلى طاقم حكام رواندي مكون من لويس هاكيز مانا حكم ساحة، يعاونه ديودون موتيومانا و امبروسي هاكيز مانا، وحكم رابع جيان كلود ابشمواي.





الشوط الأول

بدأت أحداث اللقاء قوية من قبل منتخب مصر عن طريق أحمد فتوح الذى مر من لاعبى توجو بعد تمريرة بينه وبين تريزيجيه يلعبها عرضية رائعة يستلمها مصطفي محمد ويراوع مدافع توجو ويسددها رائعة يشتتها الدفاع التوجولي مانعا هدف التقدم للفراعنة.

واستمر الضغط من قبل منتخب مصر والاستحواذ على منطقة وسط توجو لكن دون الوصول إلى المرمي. الدقيقة 12 شهدت تمريرة عرضية من محمد هاني يقابلها تريزيجيه بإستلام رائع ويمر من مدافع توجو ويطالب حكم اللقاء بإحتساب ضربة جزاء.

واستمر منتخب مصر في السيطرة على مجريات المباراة ويلجأ السولية و النني للإعتماد على الكرات البينية لكن ينجح دفاع توجو في التصدي لها.

ضغط منتخب مصر بكل خطوطه بعد لجوء توجو للدفاع المستميت معظم احداث الشوط ، لكن ينجح دفاع توجو في إفساد هجمات المنتخب.

الدقيقة 20 شهدت ثاني الهجمات الخطيرة للمنتخب بعد تمريرة عرضية رائعة من زيزو يقابلها مصطفى محمد برأسه قوية تصطدم بالقائم لحارس توجو وتمنع هدف مؤكد للفراعنة.

الدقيقة 23 تمريرة رائعة وان تو بين محمد النني و زيزو على حدود منطقة جزاء توجو يسددها النني قوية تخرج بعيدة عن المرمي.

وفى الدقيقة 25 أول هجمة لمنتخب توجو بعد مرور اللاعب سونو رقم 11 من لاعبي منتخب مصر على حدود منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية على يمين محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب.

الدقيقة 26 استقبل مصطفيى محمد الكرة على حدود منطقة الجزاء من عبدالله السعيد ويسدد كرة قوية لكنها تخرج بعيدة عن المرمي.

الدقيقة 28 أشهر الحكم الرواندي لويس مانا الإنذار الأصفر للاعب داكوناما بعد عرقلته لمصطفى محمد في وسط الملعب.

هدأ اللقاء نسبيا لعدة دقائق ويلجأ لاعبو منتخب توجو لإضاعة الوقت عن طريق التدخل العنيف مع لاعبى منتخب مصر.

وشهدت الدقيقة 35 هجمة للمنتخب المصري بعد قطع الكرة عن طريق عمرو السولية يتوغل ليصل منطقة جزاء توجو ويمررها لزيزو الذى يصنعها لتريزيجيه الذى يسددها أرضية قوية ينجح الحارس في التصدي لها.

في الدقيقة 38 خطف منتخب توجو الكرة من محمد هاني على حدود منطقة جزاء المنتخب ويتوغل داخل منطقة الجزاء و يسدد كرة قوية في هجمة خطيرة على مرمي المنتخب ينجح محمد الشناوي في إنقاذها ومنع هدف .

واستمر اللقاء بين الفريقين على الهجمات المرتدة لكن دون خطورة على المرمي. واحتسب الحكم الرواندي دقيقة واحدة بدل ضائع، ولجأ منتخب توجو للعب من الجبهة اليمني للمنتخب عن طريق محمد هاني وسدد المنتخب التوجولي كرة قوية يتصدى لها محمد الشناوي، وانتهي الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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الشوط الثاني

يبدأ أحداث الشوط الثاني بهجوم واستحواذ من منتخب مصر عن طريق الجبهة اليمنى للمنتخب التي يقودها محمد هاني و زيزو و ينضم إليهم عبدالله السعيد لكن دون وصول لمرمي منتخب توجو بفضل التكتل الدفاعي .

الدقيقة 49 تمريرة رائعة من عبدالله السعيد ينفرد بها مصطفي محمد لكن يخرج الحارس ويسددها ويمنع هدف مؤكد قبل أن تصل لمصطفي محمد.

الدقيقة 51 ضربة حرة مباشرة لمنتخب مصر يسددها تريزيجيه رائعة ينقذها حارس مرمى منتخب توجو.

الدقيقة 53 ضربة حرة مباشرة للمنتخب يتصدي لها عبدالله السعيد ويلعبها عرضية أرضية يقابلها النني ويهيئها للونش الذى يسددها في المرمي معلنا عن هدف التقدم للفراعنة.

الدقيقة 54 عرضية رائعة من زيزو يقابلها تريزيجيه يخرجها مدافع توجو.

الدقيقة 56 عرضية رائعة لعبدالله السعيد يقابلها تريزيجيه ولكنه يتعرض لعرقلة من قبل مدافعي توجو ويرفض الحكم إحتسابها.

يلجأ منتخب توجو للهجوم على أمل تعديل النتيجة لكن يقابلها تمركز دفاعي من منتخب مصر.

يهدأ اللقاء لعدة دقائق ويتناقل لاعبو منتخب مصر الكرة لتهدئة اللقاء و الحفاظ على هدف التقدم.

الدقيقة 67 هجمة للمنتخب بعد وان تو بين زيزو و تريزيجيه يلعبها أرضية لمصطفي محمد يشتتهها دفاع توجو.

يستمر اللقاء دون أي خطورة من المنتخبين .

الدقيقة 73 التغيير الأول لمنتخب مصر بخروج محمود تريزيجيه و نزول رمضان صبحي .

الدقيقة 77 مرور رائع من عبدالله السعيد يصل لحدود منطقة جزاء توجو يلعبها عرضية لمصطفي محمد ويخرجها دفاع توجو.

الدقيقة 78 كارت أصفر لعمرو السولية بعد عرقلته للاعب توجو.

الدقيقة 81 خروج عمرو السولية و نزول طارق حامد بدلاً منه.

الدقيقة 83 هجمة عن طريق عبدالله السعيد و زيزو يلعبها السعيد أرضية لزيزو الذى يتوغل داخل منطقة جزاء توجو يخرجها دفاع توجو.

الدقيقة 85 هجمة لمنتخب مصر عن طريق السعيد و رمضان الذي يصل لمنطقة جزاء توجو ويلعبها عرضية تصل لطارق حامد يسددها في الدفاع التوجولي.

الدقيقة 88 يدفع حسام البدري بمحمد مجدي أفشه على حساب سيد زيزو.

الدقيقة 90 عرضية أرضية رائعة لعبدالله السعيد تصل لرمضان صبحي الذى يتوغل لمنطقة جزاء توجو ويتعرض للمسك من قبل مدافع توجو ويتغاضي الحكم عن إحتسابها ضربة جزاء.

الدقيقة 90+2 عرضية رائعة من أحمد فتوح تصل لمصطفي محمد يقابلها برأسيه لكن يتصدي لها الحارس ، ويعلن بعدها الحكم الرواندي إنتهاء المباراة بفوز منتخب مصر بهدف دون رد.