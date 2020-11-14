شكرا لقرائتكم فريدة عثمان عن الفضية: بداية جيدة وإن شاء الله البطولة الجاية أحسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعربت السباحة فريدة عثمان عن سعادتها لحصولها على 3 ميداليات فى بطولة أمريكا المفتوحة بعد فترة توقف كبيرة، حيث نشرت السباحة على صفحتها الشخصية بموقع تويتر تقول "بداية جيدة بالرغم انى منزلتش سباقات من 6 شهور مبسوطة انى نزلت سباقات تانى، وإن شاء الله البطولة الجاية أحسن. شكرا لكم جميعا على دعمكم المستمر! ".

تمكنت السباحة المصرية فريدة عثمان فى الفوز بالميدالية الفضية فى سباقات الـ100 متر حرة ببطولة أمريكا المفتوحة للسباحة المقامة فى جرينسبورور بولاية نورث كاروليا من 12 إلى 14 نوفمبر، حيث جاءت فريدة فى المركز الثانى فى سباق الـ100 متر حرة بعد تحقيقها لزمن قدره 55.49 ثانية، خلف الأمريكية كلير كرزان صاحبة الذهبية والمركز الأول بزمن قدره 54.93 ثانية. وتعد هذه الميدالية هى الثالثة لفريدة عثمان فى بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة، حيث حصدت أمس ميدالية ذهبية فى سباق 50 متر حرة، كما حصدت ميدالية فضية فى سباق 100 متر فراشة.

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وقررت السباحة فريدة عثمان العودة للمشاركة فى البطولات الدولية رغم أزمة كورونا التى تجتاح العالم، وعبرت عن سعادتها بتلك العودة. وقالت عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعى: "أنا مبسوطة ومتحمسة إنى هرجع أنزل بطولات تانى". وأكدت فريدة أنها ستشارك فى بطولة أمريكا المفتوحة المقرر إقامتها فى جرينسبورو بولاية نورث كارولينا، حيث ستشارك، حسب قولها، فى سباقات 50 مترا و100 متر حرة و100 متر فراشة، ثم تشارك غدا فى سباقى 50 متر حرة و100 متر فراشة، وتنهى مشاركتها بالمنافسة فى سباق 100 متر حرة. جدير بالذكر أن فريدة عثمان حطمت الرقم القياسى فى نسخة بطولة «Tyrproswimseries»، خلال العام الماضى، وحصلت على الميدالية الذهبية فى سباق 50 متر فراشة بزمن قدره 25.65