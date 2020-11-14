شكرا لقرائتكم محمد صلاح يظهر لأول مرة من داخل الحجر الصحي.. صورة متداولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدوال رواد مواقع السوشيال ميديا صورة للدولى المصري محمد صلاح من داخل الحجر الصحي، حيث يظهر فيها نجم ليفربول الانجليزي مبتسما من شرفة غرفة العزل الصحي. Advertisements

صلاح أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الجمعة، إصابة محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا عشية مواجهة توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف الاتحاد في بيان عبر صفحته على فيسبوك: "أظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، وسيخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة".

وتابع الاتحاد: "لا يعاني اللاعب من أي أعراض، وجاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع صلاح للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب مع ناديه الإنجليزي، بالإضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين".

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