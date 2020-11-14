مباشر.. مصر 1 - 0 توجو.. الونش يسجل من رأسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق منتخب مصر فوزا صعبا، مساء اليوم السبت، على نظيره توجو بنتيجة هدف دون رد، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53عن طريق اللاعب محمود حمدي الونش.

وبتلك النتيجة، وصل منتخب مصر إلى النقطة الخامسة بالتساوي مع جزر القمر في صدارة ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد توجو عند نقطة واحدة بالمركز الأخير.

ولعب منتخب مصر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي - أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: محمد النني - عمروالسولية - عبدالله السعيد - محمود حسن "تريزيجيه"- أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ملخص المباراة

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وفي الدقيقة الثانية، أعلن متخب مصر عن خطورته بعد عرضية أحمد فتوح وصلت لمصطفى محمد سددها المهاجم في أقدام المدافعين لتخرج بعد ذلك بعيدا عن منطقة الجزاء.

وعاد منتخب مصر ليُشكل خطورة في الدقيقة 21 بعد عرضية أحمد سيد زيزو حولها مصطفى محمد برأسه لكن حارس توجو تصدى لها ببراعة.

وحاول محمد النني استخدام سلاح التصويب في الدقيقة 23 ، بعد بيبنة ثنائية مع سيد زيزو، لتنهي الكرة بعيدة عن المرمى.

وظهر محمد الشناوي في الدقيقة 43، بعدما تصدى لكرة عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء منتخب مصر عن طريق لابا كودجو.

وكاد محمود حسن تريزيجيه أن يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 52، بعدما صوب كرة صاروخية مستغلا ركلة ثابتة لكن حارس مرمى توجو تصدى لها ببراعة.

وسجل محمود حمدي الونش الهدف الأول لمتخب مصر في الدقيق 53، بعد عرضية من عبد الله وصلت لمحمد النني قبل أن يحولها الونش لهدف.

وتعرض محمود تريزجيه للعركة في منطقة جزاء توجو في الدقيقة 57 وسط مطالبات من الجهاز الفني للمنتخب باحتساب ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 74، قرر حسام البدري دخول رمضان صبحي بدلا من اللاعب محمود حسن تريزيجيه.

ودفع البدري باللاعب طارق حامد في الدقيقة 82 بدلا من اللاعب عمرو السوليىة، بعد حصول الأخير على االبطاقة الصفراء.

ودخل اللاعب محمد مجدي أفشة في الدقيقة 89 بدلا من اللاعب أحمد سيد زيزو.