بقيادة كودجا.. رباعي هجومي لتوجو أمام مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الفرنسي كلود لو روا المدير الفني لمنتخب توجو، التشكيل الذي سيلعب به ضد مصر في اللقاء الذي يقام على ملعب "استاد القاهرة" ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون.

وظهر قائد جوتو ومدافع خيتافي دجيني داكونام في التشكيل الأساسي، في المقابل سيقود لابا كودجا هداف العين الإماراتي الهجوم.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الضيف بطريقة مكونة من (4-2-3-1)، على أن يكون التشكيل التالي:

حراسة المرمى: مالكولم باركولا.

رباعي خط الدفاع: كلوسه أجبوزو- كانجنيفي أماتشوتشوي - دجيني داكونام - ستيفين لوسون.

ثنائي خط الوسط الدفاعي: فرانكو أتشو - جيليس سونا.

Advertisements

ثلاثي وسط هجومي: لابا كودجا - فلويد أييتي - إهلاس بيبو.

خط الهجوم: بينيل ملابا.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة مع كل من (جزر القمر - كينيا - توجو).

وافتتح المنتخب الكيني مباريات الجولة الثالثة بالتعادل الإيجابي أمام جزر القمر بنتيجة (1-1).

ويأتي ترتيب المجموعة السابعة كالتالي: جزر القمر (5 نقاط) - كينيا (3 نقاط) - مصر (نقطتين) - توجو (نقطة).

ومن المقرر أن يعود المنتخب المصري لمواجهة توجو على ملعب الأخير يوم الثلاثاء المقبل ضمن حسابات الجولة الرابعة من التصفيات القارية.