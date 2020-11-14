أشرف صبحي يوضح حقيقة حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إنه سيتم تنفيذ تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فيما يخص الحضور الجماهيري.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك، مساء الجمعة الموافق 27 نوفمبر الجاري بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال صبحي في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة، إن أمر حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال إفريقيا في يد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم"كاف".

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وبسؤاله عن امكانية حضور الجماهير في نهائي إفريقيا رد قائلا:"لا يبدو هذا الأمر ممكنًا ، لأن الكاف له احتياطاته الخاصة التي يتبعها في مثل هذه المباريات".

وأضاف:"ما سيقوله الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالاتفاق مع الاتحاد المصري سننفذه".

وعن تعرض محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، للإصابة بفيروس كورونا خلال حفل تكريمه الأخير من الدولة المصرية، نفى وزير الرياضة أن يكون الحفل وراء حدوث ذلك.

وأتم تصريحاته:" خلال احتفالية تكريم صلاح لم يقم أحد بتسليمه الجائزة طبقا للبرتوكول الطبي، وكان الجميع حريص على اتباع التعليمات".