كرة يد.. سند يتوهج في سقوط فريقه أمام سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

فاز فريق باريس سان جيرمان على نيم بنتيجة 31-27 مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمنافسات الدوري الفرنسي لكرة اليد، في مباراة شهدت تألق واضح لمحمد سند المحترف بفريق نيم الفرنسي.

وتألق الجناح الأيمن لمنتخب مصر محمد سند، المحترف في صفوف نيم، خلال المباراة، حيث أحرز 10 أهداف خلال المباراة، من أصل 11 كرة سددها على المرمى، كما شهدت المباراة مشاركة قصيرة لأحمد هشام.

وفرض سند نفسه كأكثر اللاعبين تسجيلا في المباراة بين لاعبي الفريقين برصيد 10 أهداف، يليه كلا من بنجامين جاليجو لاعب نيم برصيد 7 أهداف، ونديم رميلي لاعب سان جيرمان برصيد 7 أهداف.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل بين الفريقين 16-16.

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واستمر التعادل بين الفريقين عند النتيجة 26-26، وكانت هناك فرصة لنيم لاستغلال النقص العددي لسان جيرمان عندما حصل لوكا كاراباتيتش على ايقاف دقيقتين، لكن نيم لم يستغل ذلك.

في المقابل، سجل سان جيرمان هدفين متتالييين ليتقدم في النتيجة 28-26، مستفيدا من تعرض فيد كافتيتشنيك لاعب نيم للإيقاف لمدة دقيقتين قبل نهاية اللقاء بـ5 دقائق.

وحافظ سان جيرمان على تقدمه في الوقت المتبقي من المباراة لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 31-27.

وبهذه النتيجة، واصل سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي لكرة اليد برصيد 16 نقطة، بينما توقف رصيد نيم عند النقطة الـ7 في المركز الخامس، ويتبقى له مباراة مؤجلة.