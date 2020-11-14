فريق الـ1.5 مليار.. صلاح يقود أغلى تشكيل في العالم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: رصدت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أغلى تشكيل في العالم بين الدوريات الخمس الكبرى خلال الوقت الحالي، وفقا لآخر دراسة كشف عنها مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للأبحاث الرياضية "CIES". وبلغ سعر إجمالي اللاعبين الـ11 المتواجدين في التشكيل 1.5 مليار جنيه إسترليني، وكان من بينهم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وسط هجوم مذهل. وظهر صلاح في مركز الجناح الأيسر بمبلغ 195 مليون جنيه إسترليني كقيمة سوقية، كثاني أغلى لاعب في العالم خلف الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بمبلغ 224 مليون جنيه إسترليني. ويعتمد مرصد كرة القدم "CIES" على عدة متغيرات لتحديد القيمة السوقية للاعب، أبرزها اللاعب نفسه والنادي الذي يلعب بقميصه، بجانب أشياء أخرى مثل العمر والظهور الدولي والمدة المتبقية في العقد. وشهد تشكيل الأغلى في العالم وجود 7 لاعبين من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان بينهم أربعة لاعبين من صفوف ليفربول كالتالي: في حراسة المرمى: أليسون بيكر "ليفربول" (96 مليون جنيه إسترليني). خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد "ليفربول" (116 مليون جنيه إسترليني). فيرجيل فان دايك "ليفربول" (100 مليون جنيه إسترليني). إيمريك لابورت "مانشستر سيتي" (94 مليون جنيه إسترليني). Advertisements خط الوسط: رحيم ستيرلنج "مانشستر سيتي" (185 مليون جنيه إسترليني). جادون سانشو "بوروسيا دورتموند" (142 مليون جنيه إسترليني). فيليب كوتينيو "برشلونة" (115 مليون جنيه إسترليني). بيرناردو سيلفا "مانشستر سيتي" (112 مليون جنيه إسترليني). وفي الهجوم: كيليان مبابي "باريس سان جيرمان" (224 مليون جنيه إسترليني). محمد صلاح "ليفربول" (195 مليون جنيه إسترليني). ليونيل ميسي "برشلونة" (149 مليون جنيه إسترليني).

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