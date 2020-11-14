محمود الونش يسجل الهدف الأول للمنتخب أمام توتجو

نجح المنتخب الوطني في تسجيل الهدف الأول أمام نظيره التوجولي، في المباراة التي تقام بينهما ضمن تصفياتكأس أمم أفريقيا.
وسجل محمود الونش مدافع المنتخب المصري هدف التقدم في
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