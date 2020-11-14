محمود الونش يسجل الهدف الأول للمنتخب أمام توتجو

نجح المنتخب الوطني في تسجيل الهدف الأول أمام نظيره التوجولي، في المباراة التي تقام بينهما ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا. كأس أمم أفريقيا. وسجل محمود الونش مدافع المنتخب المصري هدف التقدم في الدقيقة 53 من أحداث المباراة، بعدما نفذ عبدالله ركلة حرة مباشرة من الجانب الأيسر وصلت إلى محمود الونش ليستقبلها برأسية تسكن مرمى المنتخب التوجولي.

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