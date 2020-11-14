يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا بث مباشر اليوم 14/11/2020 في دوري الأمم الأوروبية

زوار يلا كورة الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة البرتغال وفرنسا على ملعب النور في لشبونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة "A3" لدوري الأمم الأوروبية.
ويتصدر منتخب البرتغال ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط بالتساوي مع فرنسا، مع تفوق رفاق كريستيانو رونالدوفي فارق الأهداف.
تشكيل البرتغال: روي باتريسيو، جواو كانسيلو، جوزيه فونتي، روبين دياز، رافائيل جيريرو، دانيلو، برونو فيرنانديز، ويليام كارفاليو، بيرناردو سيلفا، جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو.
تشكيل فرنسا: هوجو لوريس، بنجامين بافارد، رافائيل
وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..
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