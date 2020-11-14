بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر وتوجو في تصفيات أمم افريقيا 2021

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة منتخب مصر ضد توجو في تصفيات أمم أفريقيا 2021 ضمن منافسات المجموعة السابعة والتي يحتل فيها منتخب مصر المركز الثالث برصيد نقطتين ويغيب النجم المصري العالمي محمد صلاح عن مباراة اليوم السبت بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد. موعد البث المباشر لمباراة مصر ضد توجو في تصفيات أمم افريقيا ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ويسعى منتخب الفراعنة لتعديل وضعه بالمجموعة السابعة والتي يحتل فيها المركز الثالث برصيد نقطتين بينما يتصدر المجموعة منتخب جزر القمر برصيد 5 نقاط ثم منتخب كينيا برصيد ثلاث نقاط. تشكيل منتخب مصر في مواجهة منتخب توجو اليوم وإستقر حسام البدري المدير الفني لمصر على تشكيلة فريقه بعد مفاجأة إستبعاد محمد صلاح نجم Advertisements بتوقيت القاهرة ويسعى منتخب الفراعنة لتعديل وضعه بالمجموعة السابعة والتي يحتل فيها المركز الثالث برصيد نقطتين بينما يتصدر المجموعة منتخب جزر القمر برصيد 5 نقاط ثم منتخب كينيا برصيد ثلاث نقاط. تشكيل منتخب مصر في مواجهة منتخب توجو اليوم وإستقر حسام البدري المدير الفني لمصر على تشكيلة فريقه بعد مفاجأة إستبعاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا أمس وخضوعة للعزل الطبي على تشكيلة مكونة من حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد فتوح – أحمد حجازي – محمود حمدي "الونش" – محمد هاني. خط الوسط: عمرو السولية – محمد النني. ثلاثي قبل المهاجم: محمود حسن "تريزيجيه" – عبدالله السعيد – أحمد سيد "زيزو".

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