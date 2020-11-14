يلا شوت 365 الجديد مشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا بث مباشر اليوم دوري الأمم الأوروبية

استبعد ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، النجم الشاب كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان، من المواجهة النارية أمام نظيره البرتغالى، والمقرر إقامتها في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم السبت، على ملعب "النور"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، حيث ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن كتيبة "الديوك" خسرت مجهودات كيليان مبابى في مواجهة الليلة أمام بطل أوروبا بسبب الإصابة.

وأضافت الصحيفة أن القائمة الرسمية للمنتخب الفرنسي التي نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، والتي تضم 23 لاعبا شهدت غياب مبابى

مؤكدة أنه لن يشارك ضد البرتغال الليلة.

ويعانى مبابى من إصابة في أوتار الركبة والتي تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان مع نانت، مطلع نوفمبر الجارى.

ويتقاسم منتخبا البرتغال وفرنسا صدارة المجموعة الثالثة بدورى الأمم الأوروبية برصيد 10 نقاط لكل منهما، وتعادل بطل أوروبا مع بطل العالم سلبيا وجها لوجه في الجولة الثالثة في باريس وبالتالي فإن فوز أي منهما سيمنحه الأفضلية في المواجهتين المباشرتين وبطاقة التأهل، بغض النظر عن

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نتيجتي المباراتين الأخيرتين الثلاثاء عندما تحل البرتغال على كرواتيا، وتستضيف فرنسا كرواتيا وصيفتها في مونديال 2018.

وتكون مواجهة الليلة الثانية بين المنتخبين منذ لقائهما في المباراة النهائية لكأس أوروبا 2016 على أرض فرنسا عندما توجت البرتغال باللقب للمرة الأولى في تاريخها بفوزها 1-0، كما أنها تسبق قمة ثالثة مقررة بينهما قبل نحو 7 أشهر، وتحديداً في 23 يونيو المقبل في بودابست ضمن الدور الأول لنهائيات كأس أوروبا 2020 المؤجلة عاماً واحداً بسبب فيروس كورونا المستجد.